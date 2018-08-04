2018 iPad Pro Çentiksiz ve İnce Çerçeveli Bir Tasarıma Sahip

Apple'ın önümüzdeki aylarda tanıtacağı yeni iPad Pro ile ilgili bazı tasarım detayları ortaya çıktı. Sızdırılan bilgilere göre yeni iPad, çentiksiz bir tasarıma sahip olacak.

Apple'ın 2018 model iPad modelleriyle ilgili sızıntılar her geçen gün gelmeye devam ediyor. Gelen en son bilgiler, yeni iPad modellerinin tasarımını gözler önüne seriyor.

İlk olarak iOS 12 Beta sürümünde yer alan ikonlar, yeni iPad Pro'nun tasarımını ortaya çıkardı. Cihazın daha ince ve yuvarlatılmış çerçevelerle geleceğini bizlere gösteren bu sızıntı, yeni iPad Pro'da çentik ve home butonunun bulunmayacağını da ortaya çıkarmış oldu. iOS 12'nin kodlarını biraz daha inceleyecek olursak, karşımıza yuvarlak köşeli iPad hakkında biraz daha bilgi çıkıyor.

Bunlara ek olarak iOS Simulator'de dün ortaya çıkan bir multi-tasking arayüzü, bu iddiaların neredeyse kesinleşmesini sağladı. Tabii bu, beta sürümünde geliştiriciler için kullanıma sunulduğu için ilerleyen dönemde tasarımda değişiklik olması mümkün.

Tüm bu sızıntıları göz önüne alacak olursak, yeni iPad Pro çentiksiz ve yuvarlatılmış ince köşelerle geliyor. Daha önce ortaya çıkan bir sızıntıya göre de gelişmiş yüz tanıma sistemine sahip olacağı söylenen iPad Pro, çentik olmadan bunu nasıl yapacak belirsiz. Yine iOS 12 kodlarında J3XX kodlu iPad Pro'nun Face ID sistemiyle geldiği ortaya çıkmıştı. Ayrıca bu kodlara göre Face ID, yeni iPad Pro'da yatay konumda da çalışabilecek.

Ortaya çıkan bu karışık durum, çentikli ve çentiksiz olmak üzere iki farklı iPad modelinin tanıtılacağı iddialarını da kuvvetlendiriyor. Ayrıca 3.5 mm kulaklık girişinin de kaldırıldığı yeni iPad modellerini önümüzdeki aylarda göreceğiz.