iPad Pro'larda 8 Çekirdekli A11X Bionik İşlemci Olacak

Yeni sızıntılara göre iPad Pro'larda 7 nm mimarisi ile gelen A11X Bionic işlemciler bulunacak. Bu işlemci, iPhone X'larda bulunan A11 Bionic'ten daha güçlü olacak.

Apple’ın, 2018’de piyasaya çıkacak iPad Pro modelleri için Tayvanlı tedarikçi TSMC’den bir sızıntı geldi. Edinilen bilgilere göre iPad Pro’larda TSMC’nin 7nm mimari ile üretilmiş sekiz çekirdekli bir işlemcisi olacak. Apple’ın tedarik zinciri içerisindeki kaynaklara göre, toplamda sekiz çekirdeğin bulunduğu ve bu çekirdeklerden üçünün yüksek performansta çalıştığı A11X Bionic işlemcisinin 2018 model iPad Pro’lara güç vermesi bekleniyor.

İşlemci, daha önce sızdırılan iPad Pro’lardaki yüz tanıma özellikleri gibi yapay zeka işlemi gerektiren işlemleri sağlayacak güçte olacak.

Apple’ın mevcut 10,5 inç ve 12,9 inç boyutundaki iPad Pro modelleri, TSMC’nin 10 nm mimarisinde ürettiği A10X Fusion işlemcilerini kullanıyorlar. İşin içine Face ID gibi güçlü bir güvenlik önleminin girmesi ile daha yüksek güç aramaya başlayan Apple, bunu A11 işlemcileri ile sağladı.

iPad Pro’ların tasarım açısından iPhone X’lara benzeyeceği düşünülüyor. Bu benzerlikle birlike FaceID gibi donanımları da alırsa, Apple’ın yeni tasarımı daha çok benimsediğini görmüş olacağız.