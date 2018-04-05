ABD'de Üretilen Tüm Araçlarda Arka Park Sensörleri Bulunacak

Yoğun iş temposu, stres ve artan trafik koşulları göz önüne alındığında araba kazaları hızla artar oldu. Bunun için alınan, özellikle de park etmede işimize yarayan yeni teknolojiler sizi kazadan ve artı para kaybından koruyor.

Oldukça yeni ve iyi teknolojiler ile donatılan araçlar, şüphesiz ki hayatımızı kolaylaştırıyor. Bu noktada karşımıza çıkan arka park sensörleri çarpışmaları ve yaralanmaları önlemekle birlikte bizi duvara veya farklı bir yapıya çarpmaktan da koruyabiliyor. Ancak gelen bilgilere göre ABD’de üretilecek olan tüm 2018 model arabalarda, bu sensörlerin kullanılması zorunlu tutulacak. Bu sensörler ise temek olarak olarak üç ana kategoride kullanılıyor.

Algılama

Arka park sensörleri yaklaşık 15 yıldır hayatımızda. Bu sensörler birçoğumuzun tanık olduğu gibi, özellikle park sırasında bir alana yaklaşmanız durumunda ‘bip’ sesi veriyor. Bazı GM araçları bu ses yerine koltuğunuzu titreştirir ancak temelde iki olay da sürücüyü uyarmaya yöneliktir.

Görme

Arka kamera kullanan arabalar ile kullanmayan arabalar teste tabi tutulduğunda, arka kameraya sahip olan araçların daha az kaza yaptığı gözlendi. Bu sebeple 1 Mayıs 2018 tarihinden itibaren, tüm yeni otomobillerde bu teknoloji kullanılacak. Bu kamera sayesinde sürücüler, çizilen basit çizgilere bakarak olayı daha iyi kavrayabilir ve geride kalan alanı rahatlıkla görebilirler. Bu ciddi anlamda önemli bir teknolojidir. Tabii ki bu durum, dikkatli olan ve olmak isteyen sürücüler için geçerlidir. Firmalar bu bağlamda sadece arkada kalan alanı göstermekle kalmayarak 360 derecelik görüş açıları da sağlayabiliyorlar.

Durdurma

Yukarıdaki iki madde oldukça önemliydi ancak müdahale payı sürücüde olduğu için hata faktörü olabilirdi. Ancak durdurma özelliği ile birlikte araç kendini otomatik olarak frenleyebilir. Şu an için bu teknoloji daha çok orta segment üzeri araçlarda kullanılsa da, 2018 yılı itibariyle üretilen tüm otomobillerde görülecek.

2018 yılı itibariyle ABD’de üretilecek olan tüm araçlarda kullanılacak olan bu özelliklerin hepsi daha az kaza yapmaya yönelik olarak geliştirilen teknolojilerdir. Konu hakkında çalışmalar yapan araştırmacıların bulgularına göre, arka sensör sahibi sürücüler diğerlerine göre %8 daha az kaza yapmıştı. Peki siz bu sensörler hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce de yaygınlaşmalı mı?