2018 Kış Olimpiyatları'na Siber Saldırı Yapıldı

2018 Pyeongchang Kış Olimpiyatları'ndan bazı yetkililer, basın merkezi, web siteleri, tv ve internet erişimini kapsayan bir hack saldırısının gerçekleştiğini iddia ettiler. Saldırılardan Kış Olimpiyatları'na ülke olarak katılımı engellenen Rusya'nın sorumlu olduğu öne sürüldü.

The Guardian'da yer alan bir habere göre oyunlara yönelik saldırının yapıldığı yer henüz belirsiz ancak dedikodular, büyük bir doping skandalını takiben sporcular için ciddi cezalar alan Rusya'nın parmağının olduğunu söylüyor. Pyeongchang 2018 sözcüsü Sung Baik yaptığı açıklamada, saldırının arkasındaki ülkeyi söylemekten kaçınarak siber saldırı olduğunu ve sunucuların güncellendiğini söyledi. Baik, problemin nedeninin kendilerinde saklı olduğunu belirtti. Habere göre yetkili, kaynağı açıklamayacaklarını ve konuyla ilgili bir yorumda bulunmayacaklarını ifade etti.

Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nin iletişim şefi Mark Adams, gazeteye verdiği demeçte, iddia edilen siber saldırı hakkında hiçbir bilginin şu an kamuya açıklanmayacağını, ancak en son bir raporun paylaşılacağını söyledi. Adams'a olimpiyatların düzenlendiği kentin Kuzey Kore sınırına 80 kilometre yakınlıkta olduğu ve bu saldırıdan Kore'nin sorumlu olup olmadığı yönünde sorular iletildi. Reuters ise yaptığı haberde Rusya'nın herhangi bir siber saldırı eylemini kabul etmediği belirtildi. Rus Dışişleri Bakanlığı, "Elbette, dünyaya hiçbir delil sunulmayacak." ifadelerini kullandı.

Öte yandan gerçekleştirilen saldırı ciddi bir saldırı gibi görünmüyor ve Olimpiyatlar benzer şekilde sürekli bir hedef halinde bulunuyor. Times gazetesine göre, ulus devlet desteğine sahip gibi görünen bilgisayar korsanları, hafta boyunca bilgisayar sistemlerine saldırdı. Ancak Soçi 2014 oyunlarından bu yana yetkililer bilgisayar korsanlarına karşı sıkı önlemler alıyor.





