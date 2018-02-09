2018 Kış Olimpiyatları'na 'Trump ve Kim' Damga Vurdu

2018 Kış Olimpiyatları Güney Kore ve Kuzey Kore'nin aynı bayrak altında yürümesinin yanı sıra farklı hikayeleri de içerisinde barındırıyor. Bu hikayeler arasında siyasilerin taklitlerini yapanlar ise öne çıkıyor.

Güney Kore'nin Pyeongchang kentinde başlayan olimpiyatlar büyük bir heyecanla başladı. Oyunlarda onlarca ülkeden onlarca sporcu bulunuyor. Bunun yanı sıra bir de Kenyalı tek bir sporcu bulunuyor ki hikayesi çok farklı. Kenya'nın ilk ve tek kayakçısının hikayesini hemen aşağıdan okuyabilirsiniz.

Öte yandan Kış Olimpiyatları'na sporculardan önce iki kişi damga vurdu. Kim Jong Un ve Donald Trump'ı taklit eden iki kişi oyunların açılış şenliklerine geldi. İkilinin neden böyle giyindiğini kimse bilmiyordu ancak oldukça heyecanlı oldukları her hallerinden okunuyordu.

İki usta taklitçinin kim oldukları hakkında net bir açıklama olmasa da birçok kameraya iki ayrı dünyanın insanı olarak poz verdikleri görülüyor. Öte yandan bu iki taklitçinin fotoğrafının olduğu birçok tweet de paylaşıldı. İki kişinin ABD ve Kore arasındaki süren gerilime yönelik bir mesaj vermeye mi çalıştıkları, bunun yanı sıra sıradan iki kişi mi yoksa birer sanatçı mı oldukları bilinmiyor. Ancak dostluk havasıyla başlayan olimpiyatlara renk kattıkları kesin.







