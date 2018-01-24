2018 Kış Olimpiyatlarının Resmi Uygulaması Yayınlandı

9-25 Şubat 2018 tarihleri arasında Güney Kore'nin PyeongChang, Gangneung, Jeongseon bölgelerinde düzenlenecek olan XIII. Kış Olimpiyatları için resmi mobil uygulaması yapıldı.

Sapporo 1972 ve Nagano 1998 Kış Olimpiyatlarının ardından PyeongChang 2018 Kış Olimpiyatları, Uzak Doğu'da düzenlenen üçüncü Kış Olimpiyatları olacak. Yaklaşık 100 ülkeden 5 bine yakın sporcu, idareci ve teknik ekibin katılması beklenen oyunlarda 7 ana dalda 15 ayrı kış sporu yer alacak. Ülkemizin de katılacağı Kış Olimpiyatlarıyla ilgili ayrıntılı bilgiyi buradan alabilirsiniz.

Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC), doping skandalı nedeniyle Rusya'yı Güney Kore'de yapılacak 2018 Kış Olimpiyatları'na katılmaktan men etti. Uluslararası Olimpiyat Komitesi Disiplin Komisyonu tarafından 17 aylık soruşturmanın sonucunda alınan karara göre doping almadığını kanıtlayan atletler tarafsız olarak katılabilecek. Ancak bu olimpiyatlarda Rusya temsil edilmeyecek.

Bu sefer, Güney Kore'nin PyeongChang kentinde yaşanacak olan Kış Olimpiyatlarıyla ilgili Samsung'un da desteğiyle bir uygulama üretildi. Mobil uygulamada güncel haberler, hava durumu, 3D haritalar ve canlı drone bağlantısı gibi özellikler olacak. Ayrıca uygulamanın etkinlik programı bölümünden başlayacak karşılaşmaların saatlerini görüntüleyebileceğiz. PyeongChang 2018 resmi uygulamasını buradan indirebilirsiniz.