2018 Model Apple Watch'ın Ekranı Çok Daha Büyük Olacak

Apple’ın 2018’de çıkaracağı yeni akıllı saatin, önceki modele göre yüzde 15 oranında daha büyük bir ekrana sahip olması bekleniyor.

Amerikalı gençler başta olmak üzere milyonlarca kişi tarafından tercih edilen Apple Watch, 2018’de yeni ve daha büyük bir ekranla gelmeye hazırlanıyor. Daha büyük olmasının yanında daha parlak bir ekrana sahip olması beklenen akıllı saatin, geçen seneye nazaran ekranını yüzde 15 oranla büyüteceği belirtildi.

Apple Watch Series 4 ismiyle anılan yeni cihazın ekranın büyümesi ve daha parlak bir görüntü sunmasından dolayı oluşacak ekstra güç tüketimine bir çözüm bularak daha çok kapasiteye sahip bir batarya sunması gerekiyor.

Kasa Boyutu Değişmeyecek

Akıllı saatin ekranını yükseltme kararı alan Apple, bunu yaparken saatin kasasını da büyütüp şık görünümü bozmak istemiyor. Şirket, bunun için Apple Watch Series 4’te çerçeveleri küçültüp daha kavisli bir ekran sunacak. Ekranın kasayı etkilemeden değişmesi de normal olarak daha kaliteli bir tasarımın ortaya çıkmasını sağlayacak.

Apple’ın yeni akıllı saatini Haziran ila Eylül ayları arasında bir tarihte tanıtması bekleniyor. Sağlık aktivitelerinden günlük ihtiyaçlara kadar pek çok şeyi kontrol eden Apple Watch, iPhone kullanıcılarının her geçen gün daha fazla sevmeye başladığı bir ürün oldu.