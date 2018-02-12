Uygun fiyatı ile ülkemizde sıkça tercih edilen bir marka olan Dacia, Türkiye'de en fazla satılan 4x4 model olma unvanını ele geçiren Duster'ın 2018 modelinin fiyat ve donanım seçeneklerini duyurdu.

Bugün itibari ile ön siparişine başlanan ve 1 Mart’ta da resmi bayi satışlarının başlayacağı duyurulan Dacia Duster’ın Türkiye’de geçerli donanım özellikleri ve fiyat seçenekleri belli oldu. Şirketin en yüksek satış paylarından birine sahip olan ülkemizde 2018 model Duster için giriş fiyatı 70.900 TL olarak açıklandı. Buna göre yeni Duster, önceki nesle göre yalnızca 3800 TL daha pahalı olacak ki bu da şirketin uygun fiyat politikasını devam ettirdiğini gösteriyor.

Comfort ve Prestige olmak üzere iki farklı donanım paketi ve üç farklı donanım seçeneği bulunan 2018 Dacia Duster’ın ayrıca 9 farklı renk ve 2 farklı jant seçeneği de bulunuyor. Comfort versiyonunda LED dış aydınlatmalar, ESC + HSA, ABS + AFU, 6 adet hava yastığı, hız ayar ve sınırlayıcı, otomatik yanan ön farlar, ön sis farları, HDC (4×4 versiyon için), elektrik takviyeli direksiyon, stop&start sistemi, 16 inç çelik jantlar bulunurken Prestige versiyonda Comfort versiyonun özelliklerine ek olarak elektrikli yan aynalar, park sensörleri, sürücü tarafı kol dayama, deri direksiyon, sürücü bel destek ayarı, yüksekliği ve derinliği ayarlanabilir direksiyon gibi özellikler bulunuyor.

Motor seçeneklerine baktığımızda ise benzinli versiyonlar 4x2, 115 beygir gücünde, 1.6 SCe ve yine 4x2, 125 beygir gücünde 1.2 TCe olarak ayrılırken dizel modeller 4x2, 90 beygir gücünde 1.5 dCi ve 4x2 manuel vites, 4x4 yarı-otomatik vites olmak üzere 110 beygir gücünde 1.5 dCi olarak ayrılıyor.

2018 Dacia Duster Fiyat Listesi

Comfort Versiyon İçin:

1.6 SCe: 70.900 TL

1.2 TCe: 74.900 TL

1.5 dci 90 beygir: 92.400 TL

1.5 dci 110 beygir, otomatik: 101.400 TL

1.5 dci 110 beygir: 99.400 TL

Prestige Versiyon İçin: