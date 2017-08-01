Ford Mustang GT'nin yeni modeli için iyi bir komşu olmaya vurgu yapan bir video paylaşıldı. Yeni araçta bulunan özellik arabanın sesini önemli ölçüde kısıyor.

Sabahın köründe komşunuzun sesinden dolayı uyandınız mı? Örneğin pazar sabahı rahat rahat uyumak istediğiniz bir zamanda birden evinde saçma sapan gitar çalan, tadilata girişen veya son model arabasıyla gazı kökleyen insanlardan dolayı rahatsız olmuşluğunuz muhakkak vardır.

Komşulara rahatsızlık verme olayı yalnızca hafta sonu değil, hafta içi için de geçerli. Sabah 7’de kalkıp işe gidiyorsanız arabanızı çalıştırdığınızda tüm mahallenin alarmı olabilirsiniz. Dünyaca ünlü araba markası Ford, bu olayın önüne geçmek için 2018 model Mustang GT’lerde “İyi Komşu” modunu getirdi. V8 gibi çok güçlü bir motorun sesini kısarak komşuları rahatsız etmeyen bu yeni mod seçildiğinde egzoz sisteminde belirli bölümler kapanıyor ve bu sayede ses seviyesi 72 desibele düşüyor. Standart GT’den 10 desibel daha düşük olarak çalışan bu yeni mod, istenildiği zaman kapatılarak Mustang’lerin o bilindik güçlü sesi yeniden alınabiliyor.

Bu mod elektronik olarak o kadar iyi işlenmiş ki, örneğin alarm kurar gibi her günün 08:00 - 09:00 saatleri arasında sessiz çalışmasını, daha sonrasında arabanın sesli çalışmasını sağlayabilirsiniz.

Mustang’in bu yeni teknolojisini nasıl buldunuz? Sizce diğer araçlarda en kısa sürede bu sisteme geçiş yapmalılar mı?