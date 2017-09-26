2018 Model Galaxy A5 ve A7 Tasarımları Ortaya Çıktı!

Samsung'un orta seviye cihazları olan Galaxy A serisinin 2018 model 'infinity display' tasarımları ortaya çıktı.

Samsung’un Galaxy A serisi telefonları uygun fiyatlı güçlü donanım özellikleri sunduğu için özellikle ülkemizde fazlasıyla beğenilmekte ve de satılmaktadır. Görünüşe göre 2018 model Galaxy A5 ve A7, amiral gemisi ayarında iki cihaz olacak. Galaxy A5'in teknik özelliklerini daha önce zaten öğrenmiştik. Fakat yeni gelen sızıntılar, Samsung’un orta seviye cihazlarında da tasarımı kökten değiştireceğini gösteriyor.

Elde edilen görseller, Samsung’un A serisinde de ana ekran tuşuna veda edeceğini gösteriyor. Parmak izi sensörü, Galaxy S8 ve Note 8’de olduğu gibi cihazın arkasına yerleştiriliyor fakat bu kez kameranın yanına değil altına konumlandırılıyor. Ayrıca Samsung, henüz Galaxy S8 ve Note 8 hariç başka bir cihaza sunmadığı Bixby’i 2018 model A serisi telefonlarına getiriyor. Cihazların yanında bulunan Bixby tuşu açık bir şekilde görülüyor.

Galaxy A5 ve A7, orta seviye için oldukça şık cihazlardı zaten. Fakat yeni Galaxy A serisi cihazlar seviyeyi daha da yukarı çekiyor ve 2017’de amiral gemilerinde görülen ‘infinity display’ tasarım anlayışı 2018’de A serisine de şekil veriyor. Bu tasarım ve donanım özellikleri ile Samsung orta seviyenin en çok tercih edilen markası olmaya devam edecektir.