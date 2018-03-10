2018 Model 'Huawei Y9' Resmen Duyuruldu!

Huawei Y9 (2018) resmi olarak duyuruldu. Bizleri 18:9 ekran, dört kamera, büyük bir pil ve daha nice özellikler bekliyor.

18:9 oranlı ekran modasına uyanlardan biri de Huawei oldu. Şirketin yeni orta düzey akıllı telefonu, sadece bu ekranı değil, büyük de bir bataryayı da kullanıcılarna sunuyor. Daha öncesinde alışık olduğumuz 16:9 oranlı ekranlardan sonra, 18:9 oranlı ekran kulağa başta garip gelse de, şu an bir çok üretici tarafından tanınan bir standart olma yolunda.

Huawei'nin yeni telefonu Y9 (2018), FHD + çözünürlükte (2160 x 1080 piksel) ve 18:9 en boy oranlı 5.93 inç ekrana sahip. Sekiz çekirdekli Kirin 659 işlemci, 3GB RAM ve 32GB dahili depolama alanı içeriyor. Huawei Y9 (2018), 4000 mAh'lik büyük bir bataryadan gücünü alırken, 7.9 mm'den kalın olmayışıyla takdir edilesi bir başarı sağlıyor. Arka tarafta 13 MP + 2 MP olmak üzere, ön tarafta da 16 MP + 2 MP'lik çift kameralı sistem bulunuyor. Arka tarafta ayrıca metalden yapılmış parmak izi okuyucu mevcut.

Cihazın bir diğer artı özelliği ise, kutudan direkt Android 8.0 Oreo temelli EMUI 8.0 ile gelecek olması. Telefon, siyah, mavi ve altın rengi olmak üzere üç renkte sunulacak. Fiyat konusunda ise söylentiler 200 euro civarını gösteriyor. Şu an için Tayland'da tanıtılan cihaz, yakın zamanda tüm ülkelerde satışa sunulacaktır. Model hakkında ne düşünüyorsunuz? Huawei Y9 2018 modelini almayı düşünür müsünüz? Yorumlarınızı bizimle paylaşabilirsiniz.