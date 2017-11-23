iPhone 11'e Ait İlk Konsept Görüntüler Ortaya Çıktı (Video)

iPhone X'un Apple hayranları tarafından fazlasıyla beğenilmesi fakat cihazın pek çok kusurunun da bulunması, Apple'ın gelecek yıl üreteceği iPhone modelleri için beklentileri arttırdı. TechConfigurations, iPhone 11'e ait ilk konsept tasarım videosunu YouTube kanalında yayınladı.

Apple’ın iPhone X ile başarılı olmasının ardından gözler 2018 model iPhone modellerine çevrildi. Sızıntılar Apple’ın gelecek yıl 6.5 inç ekranlı bir ‘plus’ modeli tanıtacağını söylerken TechConfigurations YouTube kanalı, iPhone 11 Plus olarak adlandırılan yeni phablet modelin bir konsept tasarımını paylaştı.

iPhone 11, genel tasarım çizgisi ile iPhone X’un temel hatlarını üzerinde taşıyor. Dikkati çeken ilk nokta ise büyük bir kullanıcı kitlesinin baktıkça keyfini kaçıran çentiğin %30 oranında küçülmesi. Ayrıca yeni modelde Apple, kamera modülünü de elden geçirerek çıkıntıyı bir miktar azaltmayı başarıyor.

iPhone 11 Plus, 6.5 inç boyutunda 19.5:9 en-boy oranı bulunan QHD çözünürlükte bir AMOLED Süper Retina ekrana sahip olacak. Yeni Apple A12 Bionic işlemcisinden gücünü alacak cihazda 4 GB RAM ve 256 GB depolama alanı bulunacak. Arkada 12MP + 12MP olmak üzere çift kamera bulunacak cihazda portre modu bulunan 7MP selfie kamerası olacak.

Apple, iPhone X’dan dersini almış olacak ki iPhone 11’e ‘çentiksiz medya’ modu getiriyor. Böylece herhangi bir oyun ya da medya açtığınızda iOS çentiğin ekranı bölmemesi için ekranı yeniden şekillendiriyor. Ayrıca iPhone 11 ile birlikte kablosuz şarj cihazına 1 metre uzaklıktan iPhone’u şarj etmek mümkün olacak.

Elbette ki bunların hiçbiri resmi bilgi değil; yalnızca beklenti ve tahminlerden ibaret. Fakat Apple, iPhone X ile birlikte kendisi için çıtayı bir anda fazlası ile yükseltti. Şirketin gelecek yıl sıradan bir telefon tanıtması çok mümkün gözükmüyor.