2018 Model iPhone'ların Bileşenleri Üretilmeye Başlandı

Apple'ın yaklaşık 1 ay sonra tanıtacağı iPhone modellerinin bazı bileşenlerinin üretimi şimdiden başladı.

Apple'ın yeni iPhone modellerinin tanıtılmasına yaklaşık bir ay kaldı. Tanıtıma kısa bir süre kala Apple, iPhone modellerinde kullanacağı bileşenlerin tedarikçilerini onayladı. Bu da şu anlama geliyor: iPhone parçalarını üretecek olan tedarikçiler, artık üretime başlamış durumda.

Bugün ortaya çıkan bir rapora göre Fubon Securities ve Foxconn; ikinci nesil 5.8 inçlik iPhone X modellerinin tamamının, 6.5 inçlik iPhone X Plus'ın da yüzde 90'lık kısmının montajını üstlenecek. 6.1 inçlik LCD ekranlı ucuz iPhone'un ise yüzde 75'lik kısmının montajını yine bahsettiğimiz bu şirketler yapacakken, kalan kısmı ise Tayvan merkezli Pegatron yapacak.

Apple'ın önümüzdeki ay üç farklı iPhone modeli tanıtacağına artık kesin gözüyle bakılıyor. Ancak LCD ekranlı model Ekim ayına ertelenebilir. Önceki söylentilere göre LCD ekranlı modelin fiyatı 699 dolar, ikinci nesil iPhone X'un fiyatı 899 dolar, iPhone X Plus'ın fiyatı ise 999 dolar seviyesinde olacak. Her üç telefon da Face ID ve True-Depth kamera sistemini bünyesinde barındıracak. 12 Eylül'de yapılacağı iddia edilen lansmanın kesin tarihi ise Apple'ın davetiyeleri göndermesinin ardından belli olacak.