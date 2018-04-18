Apple'ın 2018 model iPhone'lar için belirlediği fiyatlar ortaya çıktı. Görünüşe göre teknoloji devi yeni akıllı telefonları için giriş fiyatlarını yukarı çekerken tavan fiyatını sabit tutacak.

iPhone X ile tasarım anlamında akıllı telefon endüstrisini sallamayı başaran Apple, cihazın 1000 dolarlık fiyatı nedeni ile tüketicilerden beklediği ilgiyi uzun vadede görememişti. Çoğu analist Apple’ın aynı hatayı ikinci kez tekrarlamayacağını, bu yıl daha uygun fiyatlı akıllı telefonlar tanıtabileceğini belirtmişti.

Fakat Economic Daily News’in raporuna göre Apple, 2018 model iPhone’larında fiyatları hem arttıracak hem de sabit tutacak. Biraz kafa karıştırıcı oldu değil mi? O zaman şöyle açıklayalım; geçtiğimiz yıl tanıtılan giriş seviye iPhone modeli iPhone 8, 699 dolardan satışa sunulmuştu. Orta seviye model olan iPhone 8 Plus 799 dolar, premium model iPhone X ise 999 dolardan tüketiciler ile buluştu.

Bu yıl tanıtılacak yeni giriş seviye iPhone modeli olan iPhone X SE ise 799 dolardan satışa sunulacak. Yani Apple, iPhone’lar için giriş seviyesini 100 dolar yukarıya çekmiş olacak. Bunun dışında ikinci nesil iPhone X ise 899 dolardan satışa sunulacak. Yeni premium iPhone modeli iPhone X Plus ise geçtiğimiz yıl olduğu gibi 999 dolardan satışa sunulacak. Elbette ki bu fiyatlar cihazların en düşük depolama seçeneğini ifade ediyor.

Apple’ın tavan fiyatını arttırmamış olması, bazı Apple hayranlarını memnun edebilir. Fakat çoğu Apple kullanıcısı premium seviye iPhone modeline sahip olmayı tercih etmiyor ve bu nedenle 100 dolarlık fiyat artışının tepki alması olası. Eğer bu fiyatlar doğru ise Apple, bu yıl da iPhone fiyatları konusunda kumar oynuyor demektir.