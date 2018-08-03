2018 iPhone'ların Kutusunda 3.5 mm Dönüştürücü Bulunmayacak

2018 model iPhone'larla ilgili yeni bilgiler gelmeye devam ediyor. Bugün sızdırılan bir bilgiye göre yeni iPhone modellerinde 3.5 mm kulaklık dönüştürücüsü kutudan çıkmayacak.

Apple'ın iPhone modellerinde kulaklık girişini kaldırmasının ardından kutu içeriğine dahil olan 3.5 mm kulaklık dönüştürücüsü artık kutudan çıkmayacak. Mutlaka bir gün bunun olacağı biliniyordu, ancak Apple bu dönüştürücüden biraz hızlı vazgeçti. Apple'ın bu yıl tanıtacağı yeni iPhone'ların kutu içeriğinde 3.5 mm'yi Lightning'e çeviren adaptör bulunmayacak.

MacRumors tarafından ortaya atılan bu iddianın gerçekliği ise %100'e yakın. Kablolardan kurtulma çabasını ilk olarak AirPods ile bizlere aktaran Apple, bu yöndeki kararlılığını sürdürüyor gibi görünüyor. İşin komik yanı ise Apple'ın bu dönüştürücüyü 59 TL'den satmaya devam edecek olması.

Apple, kullanıcılar tarafından hoş karşılanmayacağını düşündüğümüz bu hareketi daha fazla kar elde etmek için mi; yoksa gerçekten tamamen bir kablosuz devir başlatmayı hedefleyerek mi yaptı bilinmez. Ne olursa olsun böyle küçük hesaplar yapılması hoş değil.