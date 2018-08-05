Yaz dönemi boyunca sıkça gündeme gelen 2018 model iPhone cihazların lansman ve ön sipariş tarihine yönelik tüm tahminler, ortak bir paydada buluştu.

Bildiğiniz üzere son dönemde Apple’ın iPhone X üzerinde varyasyonlar yaparak oluşturacağı 2018 model 3 yeni cihaz, dünya gündemini bir hayli meşgul etmiş durumda. Hakkında birçok dedikodu ve haber bulunan bu cihazların isimleri ve çıkış tarihine dair oldukça tutarlı tahminler günden güne artıyor.

Bu 3 yeni modelinin 2’sinin OLED ekran tabanl0,ı bir diğerinin ise LCD ekran üzerine kurulacağını sizlere duyurmuştuk. iPhone X Lite, iPhone X Plus ve iPhone 9 isimleriyle çıkması beklenen 2018 model serinin Apple’ın lansman geleneklerinin dışına çıkmayacağına dair oldukça güvenilir tahminler bulunuyor.

Daha önceki yılların istatistikleri değerlendirilerek oluşturulan bu tahminlere göre cihazların resmi olarak tanıtılacakları tarih tam olarak 12 Eylül olarak öngörülüyor. Bu öngörünün temelinde yatan istatistik ise şirketin iPhone lansmanlarının genellikle Salı ve Çarşamba günlerinin üzerine kurulması olarak belirlenmiş durumda.

Yine de 4 Eylül, 5 Eylül ve 11 Eylül gibi tarihler de kendi içinde bir ihtimal barındırsa da özellikle 11 Eylül’ün Amerika için önemi düşünüldüğünde bu tarihin böyle bir lansman ile değerlendirileceğini düşünmek çok da mantıklı gözükmüyor. 3 yeni iPhone modelinin de aynı tarihte satışa sunulup sunulmayacağı bilinmese de genel işaretler ön siparişlerin 21 Eylül itibariyle başlayacağı yönünde. Özellikle uygun fiyatlı olacağı belirtilen 6.1 inçlik LCD iPhone’un üretim anlamında yaşadığı problemlerin satış tarihine etki edebileceğini göz önünde bulundurmak gerekiyor.