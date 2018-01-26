2018 Model iPhone X Modellerinde Daha Büyük Piller Olacak!

2018’de çıkacak iPhone X’lar hakkında yeni söylentiler geliyor. İki farklı modelde çıkacak telefonun batarya düzeni ve boyutu ile ilgili bazı bilgiler sızdırıldı.

2017 yılı, yeni iPhone'lar için tam bir karmaşa yılı oldu. Telefonlar genel bir kitle tarafından çok fazla sevilmiş olsa da, yeni bir tasarım olması ve bazı kusurlarının yer almasından dolayı bazı eleştiriler aldı. Bu eleştirileri göz önünde bulunduran Apple, bu sene çıkacak iPhone X modellerinde yeni adımlar atacak.

Şirketin tedarikçilerinden sızan bilgilere göre 2018’de iki yeni iPhone X modeli bulunacak. Birisi 2017 çıkışlı telefonun boyutlarında olacakken diğerinin 6.46 inç boyutunda çıkacağı tahmin ediliyor. Yayınlanan raporda, OLED ekranlar dışında telefonların bataryaları ile ilgili ibareler yer alıyordu. Yeni bilgilere göre 2018 model iPhone X’ların bataryalarını LG üretecek.

Geçen sene karşımıza çıkan L tipi bataryanın ardından Apple’dan bu sene daha farklı bir adım bekleniyor. Geçen sene iki farklı pil hücresi ile L tipi batarya görünümüne geçen şirket, bu sene tek hücreli bir pille karşımıza çıkacak. Bu durum Apple’ın pil için küçük alanlara ihtiyaç duymadığını ve daha büyük bir pil kapasitesinin olacağını düşündürttü. Özellikle 6.46 inç modelinin batarya konusunda başarılı bir cihaz olması bekleniyor. Peki, sizce Apple’ın bataryalar konusunda atacağı adımlar nelerdir? Yorumlarınızı bekliyorum.