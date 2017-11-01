2018 Model Jeep Wrangler'ın Resmi Görselleri Yayınlandı!

Jeep, 29 Kasım'da tanıtacağı yeni Wrangler JL'nin resmi görsellerini yayınlayarak otomobil severleri heyecanlandırmayı başardı.

Jeep, 2018 model yeni Jeep Wrangler JL’nin resmi görsellerini 4x4 hayranları ile paylaştı. Araç her ne kadar mevcut Wrangler JK’ya fazlası ile benziyor olsa da bazı önemli farklar bulunuyor.

Jeep’in ‘Şu ana kadarki en yetenekli SUV’ olarak tanımladığı yeni Wrangler JL, Jeep’in tüm zamanların en iyi 4x4 deneyimini sunarken orijinal Wrangler’ın tasarımından da uzaklaşmıyor.

Daha verimli yakıt aktarma sistemi, daha fazla açık hava seçeneği, ikonik yuvarlak ön ve kare arka lambaları, geliştirilmiş aerodinamik, off-road için katlanabilir ön cam ve çok daha fazlası ile yeni Wrangler JL, hayranlarını fazlası ile memnun edecek.

Aşağıdaki fotoğrafta ön camın A sütunundan bağımsız olarak nasıl katlandığını görebilirsiniz. Mevcut JK’da ön camı katlarken bu sütunu da katlıyordunuz. Jeep’in açıklamasına göre Wrangler JL’da cam katlama işlemi JK’ya göre 100 kat daha kolay ve pratik.

Ayrıca ön çamurluğun arkasında bulunan havalandırma deliğini ve önündeki yan sinyalleri görebilirsiniz. Aracın içine baktığımızda ise manuel vites ve ‘gerçek’ el freni göze çarpıyor.

Maalesef Jeep Wrangler JL hakkındaki şu anki tüm bilgilerimiz bunlardan ibaret. Araç resmi olarak 29 Kasım’da Los Angeles Otomobil Fuarı'nda tanıtılacak.