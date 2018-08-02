Mercedes-Benz, 2018 model kurşun geçirmez, SUV limuzinini tanıttı. INKAS tarafından zırh ve güvenlik tasarımı yapılan G63 AMG, tam anlamıyla konforlu bir tank.

Zırhlı araç özellikleri INKAS tarafından üretilen 2018 Mercedes-Benz g63 AMG tanıtıldı. Adeta bir tank olan araçta, kurşun geçirmez cam, yangın söndürme sistemi, termal kameralar gibi özellikler bulunuyor. İçindeki kişiyi korumak için üretilen SUV limuzin, 1 milyon Euro’ya (5.8 milyon Türk Lirası) satışa çıktı. İşte 2018 Mercedes-Benz G63 hakkında bilmeniz gerekenler: Mercedes’in SUV limuzini, yüzde 100 kurşun geçirmez ve kimsenin bulaşmaya cüret edemeyeceği tarzda bir araç. Araba adeta bir güvenlik harikası. Balistik camla yapılmış geliştirilmiş gövde zırhı ve araba dışındaki olay ve hareketleri kaydedip bunu özel bir bulut sunucusuna yükleyebilen kızılötesi ve termal kameralarla çevrili bir gözetim sistemi ile donatılmış. İLGİLİ HABER 2019 Model Mercedes-Benz A-Class Sedan'ın Yeni Görselleri Yayınlandı Araçta Apple Tv, Apple Siri ve HomeKit gibi özelliklerle birlikte 4K ultra yüksek çözünürlüklü TV monitörü de yer alıyor. Bunların yanı sıra Premium ses sistemi sağlayan iki adet devasa hoparlör bulunuyor. İç mekan tasarımında bolca Alcantara süetine yer verilen limuzinde yıpranmayı önlemek içinse dayanıklı deri dikişler kullanılmış. İLGİLİ HABER Yeni Mercedes A-Serisi Sedan Duyuruldu! (Türkiye'ye Ne Zaman Geliyor?) Mini Bar! Araçtaki gömme soğutucu bar Türk ceviz ağacının da dahil olduğu birden çok kaplamadan yapılmış. Makineli tüfek ve bombalara dayanacak şekilde tasarlanmış bu araba, içerde bulunacak kişilerin yorgunluğunu azaltmak ve dinlendirmek için güneş ışığına en yakın ışıklarla donatıldı. Aynı zamanda koltuklarda masaj fonksiyonu bulunuyor.

Kaynak : https://www.businessinsider.com/mercedes-bulletproof-limo-inkas-costs-12-million-2018-8?utm_source=feedly&%3Butm_medium=referral

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