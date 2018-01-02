HMD Global'in yeni orta seviye akıllı telefonu Nokia 6, 4GB RAM ve Snapdragon 630 gibi donanım özellikleri ile TENAA'da ortaya çıktı.

HMD Global’in TA6504 model numaralı 2018 model Nokia 6 akıllı telefonu, TENAA’da ortaya çıktı. Donanım özellikleri itibari ile ortalama bir orta segment akıllı telefon olması beklenen cihazın en dikkat çeken özelliği, 16:9 ekran formatına devam ediyor olması.

2018 model Nokia 6’nın tasarımına baktığımızda cihazın oldukça ince çerçevelere sahip olduğunu görüyoruz. Nokia 6’nın önünde herhangi bir tuş bulunmuyor ve parmak izi tarayıcı da arkaya, dikey olarak konumlandırılan kamera modülü ile Nokia logosunun arasına yerleştirilmiş.

Nokia 6 Özellikler

İşlemci: Snapdragon 630

Snapdragon 630 RAM: 4GB

4GB Depolama: 32/64GB

32/64GB Ekran: 5.5 inç Full HD

5.5 inç Full HD Arka Kamera: 16MP

16MP Ön Kamera: 8MP

8MP Batarya: 3000mAh

3000mAh İşletim Sistemi: Android 7.1.1 Nougat

Beyaz, siyah ve mavi olmak üzere üç farklı renk seçeneği ile tanıtılacak 2018 model Nokia 6’nın tanıtım fiyatı ve piyasaya çıkış tarihi ile ilgili henüz bir bilgi bulunmuyor. Fakat cihazın TENAA sertifikası alması duyurunun yakın zamanda yapılabileceğini gösteriyor.