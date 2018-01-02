HMD Global’in TA6504 model numaralı 2018 model Nokia 6 akıllı telefonu, TENAA’da ortaya çıktı. Donanım özellikleri itibari ile ortalama bir orta segment akıllı telefon olması beklenen cihazın en dikkat çeken özelliği, 16:9 ekran formatına devam ediyor olması.
2018 model Nokia 6’nın tasarımına baktığımızda cihazın oldukça ince çerçevelere sahip olduğunu görüyoruz. Nokia 6’nın önünde herhangi bir tuş bulunmuyor ve parmak izi tarayıcı da arkaya, dikey olarak konumlandırılan kamera modülü ile Nokia logosunun arasına yerleştirilmiş.
Nokia 6 Özellikler
- İşlemci: Snapdragon 630
- RAM: 4GB
- Depolama: 32/64GB
- Ekran: 5.5 inç Full HD
- Arka Kamera: 16MP
- Ön Kamera: 8MP
- Batarya: 3000mAh
- İşletim Sistemi: Android 7.1.1 Nougat
Beyaz, siyah ve mavi olmak üzere üç farklı renk seçeneği ile tanıtılacak 2018 model Nokia 6’nın tanıtım fiyatı ve piyasaya çıkış tarihi ile ilgili henüz bir bilgi bulunmuyor. Fakat cihazın TENAA sertifikası alması duyurunun yakın zamanda yapılabileceğini gösteriyor.