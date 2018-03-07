Cenevre Otomobil Fuarı'nda sahne alan Toyota, ilki 2010 yılında piyasaya sürülen 3. nesil Auris modelini tüketicilerin beğenisine sundu.

Şık ve çarpıcı tasarıma sahip yeni Auris’in ilk görselinin internete sızdırılmasının ardından birkaç saat geçmişti ki Japon otomotiv devi Toyota, yeni hatchback modeli 3. nesil Auris’i Cenevre Otomobil Fuarı’nda tanıttı. Önceki Auris modellerine göre çok daha modern ve sportif bir görünüme sahip olan araç, hibrit motor seçeneklerinde sunduğu %50’ye kadar tamamen elektrikli sürüşle de karbondioksit emisyonunu azaltma konusunda ciddi iyileştirmeler gerçekleştiriyor.

Tasarım

İlk iki nesil Auris’ler ile kıyasladığımızda yeni Auris’in daha uzun ve daha düşük yapısı ile çok daha dinamik bir tasarımı ve çok daha ilgi çekici bir frontal stil benimsediğiniz söylemek mümkün. Öyle ki; Toyota Global Tasarım Genel Müdürü Simon Humphries,’Yeni Auris ile amacımız iç mekan kullanışlılığından ödün vermeden pazarın en cesur ve dinamik hatchback modelini yaratmaktı.’ diyor.

Aracın toplam uzunluğu 40 mm artmasına karşın bu uzunluk, daha uzun dingil mesafesi ile dengelenmektedir. Ayrıca aracın toplam yüksekliği 25 mm, motor kapağı yüksekliği ise 47 mm azaltılmış durumda. Bu durum araca çok daha sportif bir görünüm kazandırırken aynı zamanda da sürücüye çok daha rahat bir görüş sağlıyor. Toyota, araç içi tasarıma ait fotoğrafları henüz basınla paylaşmasa da kullanışlılık faktörünün önceki Auris modellerinden geri kalmadığını bildirdi.

Motor

Müşterilerine herhangi bir dizel motor seçeneği sunmayan Toyota, yeni Auris’e sahip olmak isteyenlerin önüne üç farklı motor seçeneği sunuyor. Bunlardan ilki, aracın tek benzinli motor seçeneği olan 122 beygir gücündeki 1.2 litrelik turbo benzinli motor. Fakat daha fazla güç istiyorsanız, Toyota size iki farklı hibrit motor seçeneği sunuyor.

Hibrit motor seçeneklerinden ilki, C-HR modelinden aşina olduğumuz 1.8 litrelik 180 beygirlik güç üreten hibrit motor. Fakat çok daha güçlü bir motor istiyorsanız Toyota, yeni Auris için bir de 2.0 litrelik bir hibrit motor seçeneği sunuyor. Yakıt tüketimi ve karbondioksit emisyonundan ciddi miktarda tasarruf sağlayan hibrit motorlar, günlük kullanımda %50’ye kadar tamamen elektrikli sürüş vaat ediyor.