Ünlü analist Ming-Chi Kuo, 2018 model tüm iPhone'ların Face ID teknolojisi ile piyasaya çıkacağını ve Apple'ın Touch ID'den tamamen vazgeçeceğini belirtti.

Taylandlı bir güvenlik şirketi olan Kgi Securities’in dünyaca ünlü analisti Ming-Chi Kuo, yatırımcılar için yeni bir rapor paylaştı. Kuo’nun raporuna göre Apple, önümüzdeki yıl tanıtacağı tüm iPhone’larda Face ID teknolojisi kullanmayı ve Touch ID’yi tamamen bırakmayı düşünüyor.

Kuo geçtiğimiz ay paylaştığı raporda, Face ID’nin geleceğinin büyük ölçüde iPhone X kullanıcılarının geri bildirimlerine ve tepkisine göre şekilleneceğini belirtmişti. Fakat yeni paylaştığı rapor Apple’ın 3D algılama sensörünü önümüzdeki yıldan itibaren tüm akıllı telefonlarına getireceğini söylüyor.

Ünlü analistin söylediğine göre Apple, şu an Face ID ve Truedepth kameralar yüzünden üretim konusunda sorunlar yaşıyor olsa da, önümüzdeki yıl çıkacak cihazlar için kilit satış noktasının Face ID teknolojisi olacak.

Apple’ın tüm akıllı telefonlara Face ID teknolojisini getirmesiyle Touch ID’ye kalıcı olarak veda ediyoruz. Şirket, Face ID bulunan herhangi bir cihazına Touch ID eklemeyi düşünmüyor. Kuo’nun söylediğine göre önümüzdeki yıl tanıtılacak iPad Pro da Face ID teknolojisi ile gelebilir.

Kuo, yalnızca Apple’ın değil tüm üreticilerin ilerleyen yıllarda Face ID teknolojisine yöneleceğini belirtiyor. Bizim tahminimize göre ise Face ID, Android akıllı telefonlara gelse dahi üreticiler, kullanıcılara ek seçenek sunmak için parmak izi tarayıcıdan tamamen vazgeçmezler.