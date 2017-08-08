2018 Model Volkswagen Jetta Kamuflajsız Yakalandı!

Amerika pazarının başarılı otomobillerinden biri olan Jetta, 2018 yılında yeni tasarımına kavuşmak için hazırlanıyor. Daha önce Kamuflajlı olarak görüntülenen aracın şimdi tüm hatlarıyla kamuflajsız görüntüleri ortaya çıktı.

Markanın 2018 için hazırladığı yeni Jetta, kamuflajsız olarak ilk kez görüntülendi. Aracın görüntüleri Meksikalı Autologia tarafından yayınlandı. Aracın kamuflajsız olması da akıllara görüntülerin Meksika fabrikasında çekilmiş olabileceğini getirdi.

Şuanki Jetta’ya göre daha köşeli ve sert bir tasarıma sahip olan yeni nesil, biraz daha şişmanlamış gibi görünüyor. Aracın ön kısmında geniş bir ızgara bulunuyor. Arka kısmı ise güncel Audi A4’e benzeyen farlar bulunuyor.

Yeni Jetta daha kalıplı görüntüsünün yanına, dingil mesafesinin arttırılması beklenirken bu konuyla ilgili ve motor seçenekleriyle ilgili de bir bilgi henüz mevcut değil. En çok satılan Volkswagen olan Jetta’nın Kasım ayında Los Angeles Otomobil Fuarında tanıtılması bekleniyor.



