Volkswagen'in yeni model Polo aracı, kamuflajsız hali ile ilk kez ortaya çıktı.

İlk olarak geçtiğimiz yılın Ağustos ayında ortaya çıkan Volkswagen'in 2018 model Polo'su hakkında daha önceden bazı bilgiler paylaşılmış olsa da, aracın dış görünümü konusunda elimizde kamuflajlı görsellerden başka bir şey mevcut değildi.

Fakat bu durum bugün son buldu. Güney Afrika'da, yeni Polo ilk kez kamuflajsız hali ile ortaya çıktı.

Volkswagen'in yeni nesil Ford Fiesta, Kia Rio ve Citroen C3 gibi araçlar ile yarışa gireceği otomobili olan yeni Polo, bu hedef doğrultusunda da iç hacmi arttırılmış bir şekilde karşımıza çıkmakta.128/148 beygirlik 1.5 litre TSI motora sahip olan yeni Polo, GTI modelinde ise 200 beygirlik 2.0 litre TSI motor barındırmakta.

Özellikle iç panelinde dokunmatik ekranlı, çok fonksiyonlu bir kullanım platformu barındırdığı söylenen 2018 model Polo, bu yıl Eylül ayında düzenlenecek Frankfurt Motor Show'da görücüye çıkacak.