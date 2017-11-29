2018 için değiştirilen MTV ödeme sistemine göre, hangi arabanın kaç TL ödeyeceği belli oldu.

Bu yıl araçların MTV sisteminde ciddi değişiklikler yapıldı. Geçen sene aracın motor hacmine ve yılına bakılarak ücretlendirilen tarifelerde bu sene farklı bir düzenlemeye gidildi. Bundan sonra MTV’yi belirleyecek 3 farklı koşul olacak. Bu sene bakılacak koşullar, motor hacmi, araç yılı ve araç fiyatına göre olacak. Yani motorları aynı olsa bile arasında binlerce TL fark olan iki araba aynı MTV’yi vermeyecek.

Bunun dışında MTV için uygulanacak yeniden değerleme oranı da açıklandı. Bu oran 1300 CC altı araçlarda yüzde 15’ken, 1300 cc üstü araçlarda ise yüzde 25 oranında oluyor.

Hangi Araba Ne Kadar Ödeyecek?

Yeni düzenlemeye göre arabaların ödeyeceği ücretler açıklandı. Buna göre 1300 cc ve aşağısı olan araçlarda, fiyatı 40 bin TL’yi aşmayanlar ve 1-3 yaş arası olanlar 743 TL MTV ödeyecek. Fiyatı 40-70 bin TL arasında olanlar 817 TL MTV ödeyecekken, aracın fiyatı 70 bin TL’yi aştığında bu fiyat 892 TL’ye çıkacak.

1301 ila 1600 cc arasında olup da fiyatı 40 bini aşmayan 1-3 yaş arası araçlar 1.294 TL ücret ödeyecek. 40-70 bin TL arasında olanlar 1423 TL ödeme yaparken, fiyatı 70 bin TL’yi aşan kişiler 1553 TL MTV ödemesi yapacak.

1601- 1800 cc arasında olan araçlarda, fiyatı 100 bin TL’yi aşmayan 1-3 yaş olanlar 2512 TL ücret ödeyecek. Fiyatı 100 bin TL’yi aşanlarda bu rakam 2741 TL olacak.

1801 - 2000 cc arası araçlarda 100 bin TL’yi aşmayanlar ve 1-3 yaş arası olanlar 3957 TL ücret ödeyecek. Fiyatı 100 bin TL’yi aşan araçlarda ödenecek fiyata baktığımızda ise karşımıza 4317 TL çıkacak.

2001-2500 cc arasında olup da fiyatı 125 bin TL’yi aşmayan 1-3 yaş arası araçlar 5936 TL, fiyatı 125 bin TL’yi aşanlar ise 6476 TL ödemek durumunda kalıyor.

Alacağınız arabanın motoru 4001 cc ve üzerinde ve 475 bin TL’yi aşmayan 1-3 yaş aralığında bir araç ise 32.431 TL, fiyatı 475 bin TL’yi aşanlarda ise 35.379 TL MTV ödenecek.

Bu rakamlara baktığımızda karşımıza MTV ücretlerinde bir kısım zam yapıldığını görüyoruz. Eğer hala bu zamdan kaçmak istiyorsanız, 31 Aralık 2017’ye kadar vaktiniz var.

31 Aralık 2017’den önce Ödenen MTV Miktarı