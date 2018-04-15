2018 Nisan Ayının En Trend Telefonları

Tahmin edersiniz ki birçok çeşit, renk ve modelin olduğu telefon dünyasında yarışı bazılar kazanırken bazıları kaybedebiliyor. Bu bağlamda bu haftanın en trend olan, en çok satan telefonlarını sizler için derledik.

Birbirinden farklı telefon modelleri, farklı kullanıcı kitlelerine hitap etmek amacıyla piyasaya sürülse de, aralarında bazıları daha çok sevilebiliyor. Bu noktada sizler için bu haftanın en çok sevilen, en trend olan ve en çok satılan telefonlarını derledik. Gelin bu 10 telefonu birlikte inceleyelim. 10. Oppo F7 Özelliklerini incelemek için bağlantıya tıklayabilirsiniz. 9. Samsung Galaxy S8 Özelliklerini incelemek için bağlantıya tıklayabilirsiniz. 8. Samsung Galaxy S9+ Özelliklerini incelemek için bağlantıya tıklayabilirsiniz. 7. Xiaomi Mi A1 Özelliklerini incelemek için bağlantıya tıklayabilirsiniz. 6. Vivo V9 Özelliklerini incelemek için bağlantıya tıklayabilirsiniz. 5. Samsung Galaxy J7 Prime Özelliklerini incelemek için bağlantıya tıklayabilirsiniz. 4. Xiaomi Redmi Note 5 (Redmi 5 Plus) Özelliklerini incelemek için bağlantıya tıklayabilirsiniz. 3. Asus Zenfone Max Plus (M1) ZB570TL Özelliklerini incelemek için bağlantıya tıklayabilirsiniz. 2. Huawei P20 Pro Özelliklerini incelemek için bağlantıya tıklayabilirsiniz. 1. Xiaomi Redmi Note 5 Pro Özelliklerini incelemek için bağlantıya tıklayabilirsiniz. İLGİLİ HABER Hisense 2019 Yılında 5G'li Bir Telefon İle Geliyor Kullanıcıların ankete katılarak belirlediği bu telefonlar hakkında siz neler düşünüyorsunuz? Sizce sıralama daha farklı olabilir miydi yoksa gayet isabetli kararlar mı?

Kaynak : https://www.gsmarena.com/top_10_trending_phones_of_week_15-news-30521.php

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