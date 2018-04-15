2018 Nisan Ayının En Trend Telefonları

Birbirinden farklı telefon modelleri, farklı kullanıcı kitlelerine hitap etmek amacıyla piyasaya sürülse de, aralarında bazıları daha çok sevilebiliyor. Bu noktada sizler için bu haftanın en çok sevilen, en trend olan ve en çok satılan telefonlarını derledik. Gelin bu 10 telefonu birlikte inceleyelim.
10. Oppo F7
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9. Samsung Galaxy S8
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8. Samsung Galaxy S9+
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7. Xiaomi Mi A1
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6. Vivo V9
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5. Samsung Galaxy J7 Prime
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4. Xiaomi Redmi Note 5 (Redmi 5 Plus)
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3. Asus Zenfone Max Plus (M1) ZB570TL
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2. Huawei P20 Pro
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1. Xiaomi Redmi Note 5 Pro
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Kullanıcıların ankete katılarak belirlediği bu telefonlar hakkında siz neler düşünüyorsunuz? Sizce sıralama daha farklı olabilir miydi yoksa gayet isabetli kararlar mı?