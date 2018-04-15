2018 Nisan Ayının En Trend Telefonları

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Tahmin edersiniz ki birçok çeşit, renk ve modelin olduğu telefon dünyasında yarışı bazılar kazanırken bazıları kaybedebiliyor. Bu bağlamda bu haftanın en trend olan, en çok satan telefonlarını sizler için derledik.

Birbirinden farklı telefon modelleri, farklı kullanıcı kitlelerine hitap etmek amacıyla piyasaya sürülse de, aralarında bazıları daha çok sevilebiliyor. Bu noktada sizler için bu haftanın en çok sevilen, en trend olan ve en çok satılan telefonlarını derledik. Gelin bu 10 telefonu birlikte inceleyelim.

10. Oppo F7

Özelliklerini incelemek için bağlantıya tıklayabilirsiniz.

9. Samsung Galaxy S8

Özelliklerini incelemek için bağlantıya tıklayabilirsiniz.

8. Samsung Galaxy S9+

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7. Xiaomi Mi A1

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6. Vivo V9

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5. Samsung Galaxy J7 Prime

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4. Xiaomi Redmi Note 5 (Redmi 5 Plus)

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3. Asus Zenfone Max Plus (M1) ZB570TL

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2. Huawei P20 Pro

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1. Xiaomi Redmi Note 5 Pro

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Kullanıcıların ankete katılarak belirlediği bu telefonlar hakkında siz neler düşünüyorsunuz? Sizce sıralama daha farklı olabilir miydi yoksa gayet isabetli kararlar mı?

Kaynak : https://www.gsmarena.com/top_10_trending_phones_of_week_15-news-30521.php
Etiketler: samsung, xiomi, 2018
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