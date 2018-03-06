2018 Oscar Ödül Töreni, Son 20 Yılın Yüz Karası Oldu!

Bu yılki akademi ödülleri sahiplerini buldu. Ancak en az geçen yıldaki törenler kadar şaşalı olan 2018 törenleri, izlenme oranlarına bakıldığında son 20 yılın yüz karası oldu. Sinema dünyasının reyting puanı düşüyor.

2018 Akademi Ödülleri’nin canlı yayını büyük hüsran yarattı. Sinema dünyasının en prestijli ödül töreninin yayını, son 20 yıl boyunca düzenlenen törenlerin hepsinden daha az izleyiciye ulaştı. Bu yıl 26.5 milyon kişinin izlediği tören, geçen yıl 32.9 milyon kişinin ilgisini çekmişti. Gene bu yıl düzenlenen Grammy Ödülleri ve Altın Küre Ödülleri’nin canlı yayınları, sırasıyla 19 ve 20 milyon kişi tarafından izlenmişti. İki törenin reytingleri ilk defa bu kez birbirlerine yakın oldu.



Önde yönetmen Guillermo del Toro ile birlikte, en iyi film Oscar'ını kazanan Shape of Water film ekibi

Bu seneki düşüşün ana nedeni olarak, her ne kadar kaliteli filmler olsalar da gişe performansı kötü olan yapımların adaylık almasıyla doğru orantılı. En İyi Film Oscar’ını kucaklayan Shape of Water, beklenilenin altında bir ilgiyle karşılandı. Gary Oldman’ın En İyi Erkek Oyuncu Oscar’ını aldığı Darkest Hour da aynı gişe kaderini paylaşıyor. En İyi Kadın Oyuncu ve En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Oscar’larını alan Frances McDormand ve Sam Rockwell ikilisinin oynadıkları “Üç Billboard Ebbing Çıkışı, Missouri” isimli film de gişe de gülemedi.

Bu yılki Oscar töreni, önceki yıllardan biraz farklı bir imaja sahipti. Çünkü Hollywood geçen sene boyuna taciz ve tecavüz skandallarıyla çalkalanmıştı. Yapımcı Harvey Weinstein’da başlayan süreç, Kavin Spacey gibi ünlü aktörlere de sıçramış, taciz ve tecavüz dışında pedofili vakaları da itiraf edilmişti. Bu nedenle itibar kaybı yaşayan Hollywood, her ne kadar yaşanan acizliklerin karşısında dursa da izleyicilerin gözünde değer kaybetti.

Bir diğer önemli etmen ise izleyicilerin artık sinema salonlarını değil, dijital içerik üreticilerini daha çok ciddiye alması. Her ne kadar Netflix gibi şirketlerin filmleri Oscar’a aday olsa da insanlar, sinema dünyasının geleneksel yapısını bir türlü dijital ortamlarla bir araya getiremiyorlar.

İşte son 20 yılın Oscar töreni izleme oranları (ABD):

2018: 26.5 milyon

2017: 32,9 milyon

2016: 34,4 milyon

2015: 37,2 milyon

2014: 43,7 milyon

2013: 40,3 milyon

2012: 39,3 milyon

2011: 37.9 milyon

2010: 41,7 milyon

2009: 36,3 milyon

2008: 32.0 milyon

2007: 40,1 milyon

2006: 38,9 milyon

2005: 42,1 milyon

2004: 43.5 milyon

2003: 33.0 milyon

2002: 41.7 milyon

2001: 42.9 milyon

2000: 46.3 milyon

1999: 45.6 milyon

1998: 55,2 milyon