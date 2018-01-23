Son 90 senedir düzenlenen ve yıl içinde çıkmış en iyi filmlerin ödüllendirildiği Akademi Ödülleri’nin 2018 yılı adayları kesinleşti. 4 Mart 2018’de sahiplerini bulacak ödül için kıyasıya yarışacak filmlerin listesi açıklandı.

90. Akademi Ödülleri, bu yıl da sinemanın en iyilerinin belirlendiği organizasyon olacak. Geride bıraktığımız 2017 yılında, birbirinden güzel filmler izlesek de sinema endüstrisinin akıl liderleri tarafından belirlenen bu listelerin her birinde, yalnızca tek filme ödül veriliyor. Bu nedenle listenin açıklanmasıyla birlikte heyecan da doruklara çıktı.

Ayla filmi ile ülkemizin En İyi Yabancı Film dalında aday adayı olduğu 90. Akademi Ödülleri’nde, kesin adaylıkların belirlendiği ikinci turda elenmiştik. Aynı dalda ise 5 farklı ülkede çekilen filmler adaylık elde ettiler.

The Shape of Water filmi 13 dal ile en çok adaylık elde eden film oldu. Ünlü Şovmen Jimmy Kimmel‘ın sunuculuğunu yapacağı 90. Akademi Ödülleri töreni, 4 Mart gecesi sahiplerini bulacak. İşte ödülle aday olan filmlerin kategoriler halinde tam listesi:

En İyi Görüntü Yönetimi:

1-Blade Runner 2049

2- Darkest Hour

3- Dunkirk

4- Mudbound

5- Shape of Water

En İyi Kostüm Tasarımı:

1- Beauty and The Beast

2- Darkest Hour

3- Phantom Thread

4- The Shape of Water

5- Victoria & Abdul

En İyi Film Kurgusu:

1- Baby Driver

2- Dunkirk

3- I, Tonya

4- The Shape of Water

5- Three Billboards Outside Ebbing, Missouri

En İyi Makyaj ve Saç Tasarımı:

1- Darkest Hour

2- Victoria & Abdul

3- Wonder

En İyi Film Müziği:

1- Dunkirk

2- Phantom Thread

3- The Shape of Water

4- Star Wars the Last Jedi

5- Three Billboards Outside Ebbing, Missouri

En İyi Yapım Tasarımı:

1- Beaty and Beast

2- Blade Runner

3- Darkest Hour

4- Dunkirk

5- Shape of Water

En İyi Kısa Animasyon Filmi:

1- Dear Basketball

2- Negative Space

3- Garden Party

4- Lou

5- Revolting Rhymes

En İyi Kısa Film (Canlı Aksiyon):

1- Dekalb Elementary

2- The Eleven O’Clock

3- My Nephew Emmett

4- The Silent Child

5- Watu Wote / All of us

En İyi Ses Kurgusu:

1- Baby Driver

2- Blade Runner 2049

3- Dunkirk

4- Shape of Water

5- Star Wars Last Jedi

En İyi Ses Miksajı:

1- Baby Driver

2- Blade Runner 2049

3- Dunkirk

4- Shape of Water

5- Star Wars: Last Jedi

En İyi Görsel Efekt:

1- Blade Runner 2049

2- Guardians of The Galaxy Vol. 2

3- Star Wars The Last Jedi

4- War for the Planet of the Apes

5 -Kong: Skull Island

En İyi Erkek Oyuncu:

1- Timothee Chalamet (Call Me by Your Name)

2- Daniel Day-Lewis (Phantom Thread)

3- Daniel Kaluuya (Get Out)

4- Gary Oldman (Darkest Hour)

5- Denzel Washington (Roman J. Israel, Esq.)

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu:

1- William Defoe (Florida Project)

Christopher Plummer (All the Money in The World)

2- Sam Rockwell (Three Billboards Outside Ebbing, Missouri)

3- Woody Harrelson (Three Billboards Outside Ebbing, Missouri)

4- Richard Jenkins (The Shape of Water)

En İyi Kadın Oyuncu:

1- Sally Hawkins (The Shape of Water)

2- Frances McDormand (Three Billboards

3- Outside) Ebbing, (Missouri)

4- Margot Robbie (I, Tonya)

5- Saoirse Ronan (Lady Bird)

6- Meryl Streep (The Post)

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu:

1- Mary J. Blige (Mudbound)

2- Allison Janney (I, Tonya)

3- Lesley Manville (Phantom Thread)

4- Laurie Metcalf (Lady Bird)

5- Octovia Spencer (The Shape of Water)

En İyi Animasyon Filmi:

1- The Boss Baby

2- The Breadwinner

3- Coco

4- Ferdinand

5- Loving Vincent

En İyi Yönetmen:

1- Christopher Nolan (Dunkirk)

2- Jordan Peele (Get Out)

3- Greta Gerwig (Lady Bird)

4- Paul Thomas Anderson (Phantom Thread)

5- Guillermo del Toro (The Shape of Water)

En İyi Belgesel Film:

1- Abacus: Small Enough to Jail

2- Faces Places

3- Icarus

4- Last Men In Aleppo

5- Strong Island

En İyi Kısa Belgesel:

1- Edith+Eddie

2- Heaven is a Traffic Jam on the 405

3- Heroin(e)

4- Knife Skills

5- Traffic Stop

Yabancı Dilde En İyi Film:

1- A Fantastic Woman

2- The Insult

3- Loveless

4- On Body and Soul

5- The Square

En İyi Özgün Şarkı:

1- Mighty River (Mudbound)

2- Mystery of Love (Call Me By Your Name)

3- Remember Me (Coco)

4- Stand up for Something (Marshall)

5- This is Me (The Greatest Snowman)

En İyi Film:

1- Call my By Your Name

2- Darkest Hour

3- Dunkirk

4- Get Out

5- Lady Bird

6- Phantom Thread

7- The Post

8- The Shape of Water

9- Three Billboards Outside Ebbing, Missouri

En İyi Uyarlama Senaryo:

1- Call Me By Your Name

2- The Disaster Artist

3- Logan

4- Molly’s Game

5- Mudbound

En İyi Özgün Senaryo:

1- The Big Sick

2- Get Out

3- Lady Bird

4- The Shape of Water

5- Three Billboards Outside Ebbing, Missouri