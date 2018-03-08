Hint mimar Balkrishna Doshi, 90 yıllık yaşamına sığdırdığı sayısız mimari eser ile 2018 Pritzker Ödülü'nün sahibi oldu.

Dün akşam gerçekleştirilen törenle birlikte ‘Nobel mimarlık ödülü’ olarak kabul edilen 2018 Pritzker Ödülü sahibini buldu. Ödül, 90 yaşındaki Hint mimar ve şehir planlamacısı olan Balkrishna Doshi’ye gitti. Doshi, aynı zamanda bu ödülün sahibi olan ilk Hint mimar oldu.

Söylediğimiz gibi Pritzker Ödülü, alanında Nobel ödülü olarak görülmektedir, dolayısı ile bu ödül genellikle mimarinin sınırlarını zorlayan isimlere gitmektedir. Tasarladığı düşük maliyetli konut projeleri, kamu binaları, eğitim ve kültür tesisleri ile Doshi, bu ödülü almayı sonuna kadar hak etti.

Hindistan’ın Ahmedabad şehrinde yaşayan Doshi, 1980’lerin başlarında birbirinden önemli projelerinin üzerinde çalışacağı ‘Sangath’ adındaki kendi mimarlık stüdyosunu tasarladı.

Sangath kesinlikle sıradan bir mimarı yapı değildi ve doğa ile iç içe olması, Doshi’nin motivasyonunu güçlendiriyordu.

Nüfusun 1 milyarı geçtiği Hindistan’da Doshi, 100’ün üzerinde konut projesi üzerinde çalıştı.

Indore'daki Aranya Düşük Maliyetli Konut Geliştirme Projesi de bunlardan en önemlilerinden biridir.

1980’li yıllarda bölgedeki konut kıtlığı nedeni ile başlatılan proje 6500 konutu ile 80 bin kişiye ev sahipliği yapıyor.

Ahmedabad'da 1950 yılında tamamlanan Kamala Evi ise çok daha keskin ve özel bir tasarıma sahip.

O günlerde klimaya gücünün yetmediğini belirten Doshi, bu nedenle Kamala Evi’ni Güney Batı rüzgarlarını alacak şekilde tasarladığını belirtiyor.

Doshi’nin hayal gücü, 1995 yılında yüzeyde bulunan Amdavad Ni Gufa adındaki bu yer altı sanat galerisini yarattı.

Bir mağarayı andıran yapıda, özel resim sergileri ve proje filmleri gösterilmektedir.

Güney Hindistan’da yer alan Hindistan Enstitüsü Yönetimi binası ise tam bir labirentvari bir tasarıma sahiptir.

Pritzker jürisi, Doshi’nin bu eserini şiirsel ve kullanışlı olarak yorumladı.