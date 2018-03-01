Sony Dünya Fotoğrafçılık Yarışmasında Finalistler Açıklandı

Dünyanın en prestijli fotoğraf ödüllerinden Sony Fotoğrafçılık Yarışması’nde ilgili bölümleri kazananlar belli oldu.

Dünya üzerinde en ünlü fotoğraf yarışmalarından biri olan Sony Dünya Fotoğrafçılık yarışmasında finale kalan fotoğraflar belli oldu. Her biri birbirinden başarılı ve o muhteşem anı yakalamayı başarmış insanların elinden çıkan fotoğraflar, bu işin bir sanat olduğunu herkese gösteriyor. Günümüzde milyonlarca hatta milyarlarca kamera olmasına rağmen, kaliteli fotoğrafların her sene birkaç bin taneden ileri gidememesinin ardında fotoğrafçılığın bir sanat olması yatıyor.

2018 Sony Dünya Fotoğrafçıklık yarışmasında profesyonel kategorideki ödül sahiplerine 7 bin dolar hibe sağlanacakken, öğrenci odağı kategorisinde finale kalanlara 3.500 dolarlık hibe sağlanacak. Yeni bir organizasyonda beraber çalışmak için hibe edilecek bu paralar, kazananların daha etkin bir şekilde çalışmasını sağlayacak.

İşte karşınızda, 2018 Dünya Fotoğrafçılık Yarışmasında finale kalan etkileyici fotoğraflarından bazıları:

Manzara & Doğa (Açık) kategorisinde finale kalan Taylandlı fotoğrafçı Paranyu Pithayarungsarit’e ait Büyük Namib Seddi isimli fotoğraf - Afrika Namib Çölü

Doğal Dünya & Vahşi Yaşam (Profesyonel) kategorisinde finale kalan Alman fotoğrafçı Wiebke Haas’a ait At Stili isimli fotoğraf

Sokak Fotoğrafçılığı (Açık) kategorisinde finale kalan Türk fotoğrafçı Ömer Faidi’ye ait Öğle Molası isimli fotoğraf

Güncel konular & Haberler (Profesyonel) kategorisinde finale kalan Türk fotoğrafçı Uygar Önder Şimşek’e ait, Suriye Ayn İssa kentinde Rakkalı mültecilerin kaldığı kampa ait fotoğraf

Öğrenci kategorisinde finale kalan İngiliz Fotoğrafçı Emma Spencer’a ait Kirlenmiş İsimli fotoğraf

Mimarlık (Profesyonel) kategorisinde finala kalan Rus fotoğrafçı Anastasiya Ryakovskaya’ya ait Trentiste isimli fotoğraf - Bosna Hersek Spomenik Trentiste anıtı