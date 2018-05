2018 Steam Yaz İndirimlerinin Tarihi Belli Oldu!

Her mevsim indirimlerle dolu olan Steam, 2018 yaz indirimlerinin ne zaman başlayacağını duyurdu.

Steam, bir sonraki yaz indirimini yapacağını Twitter üzerinden resmen duyurdu. Devasa şirket Valve, şimdiye kadar hiçbir indirimini resmi olarak açıklamamasına rağmen bu kez, nedense indirimleri Twitter üzerinden söylemeyi tercih etti.

Tweet'te Valve, Steam Database adlı hesabı üzerinden yaz indirimlerinin 21 Haziran itibariyle başlayacağını söylüyordu. Ancak şirket, bitiş tarihi için herhangi bir açıklamada bulunmadı. 2017 yaz indirimleri ise 22 Haziran - 5 Temmuz arasında oldu, yani 13 gün sürdü. Bu durum, bu yılki etkinliğin de 4 Temmuz'da sona erebileceğini gösteriyor.

Bilgiler doğrulanmamış olsa da Steam indirim tarihleri kısmen de olsa her yıl bellidir. Çünkü şirket, her yıl düzenli olarak oyun geliştiricilerine indirim için e-posta gönderiyor. Yaz indirimleri her yıl olduğu gibi Steam'deki en devasa indirim kampanyalarından birisi olacak, bu sebeple kaçırmamanızı tavsiye ederiz.