2018 Yılında Alabileceğiniz En İyi 7 Otomobil

Tahmin edeceğiniz üzere otomobiller hatırı sayılır ücretler karşılığı alınabiliyor. Bu noktada elbette ki hiçbirimiz paramızı çöpe atmak istemeyiz. Hal böyle olunca bizler de bu gün sizler için 2018 yılında alabileceğiniz en iyi 7 otomobili listeledik.

Mayıs ayının başlarında yapılan bir yarışmada araçlar; yakıt ekonomisi, performans ve sürüş kalitesi dahil 13 kriterde değerlendirildi. Yapılan araştırma ve alınan oylar karşılığında Tesla’nın iki model arabası, sıralamada ilk 10'un içerisine girdi. Gelin yarışma sonucuna göre bu yıl içerisinde alabileceğiniz en iyi 7 otomobili birlikte inceleyelim.

1. Tesla Model X 75D

2. Chevrolet Bolt EV Premier

3. Nissan Leaf SL

4. BMW 530e i-Performance

5. Tesla Model S 75

6. Ford F-150 4X4 XLT Sport

7. Kia Niro LX

Birbirinden şık ve lüks bu arabalar, her yönleri ile karşılaştırılarak bir sıralamaya konulmuş durumda. Sonuçlar sizleri ne kadar tatmin eder bilinmez ancak Tesla'nın sahip olduğu bu başarı takdir edilecek cinsten.