2018 Yılında En Çok Beklenen 11 Film!

2018 yılı gerçekten film yılı olacak gibi duruyor. Bu sene, özellikle süper kahramanların filmlerini görecekmişiz gibi duruyor.

2017’nin sonuna gelmiş bulunmaktayız dostlarım. Sinema açısından baktığımda 2017, umudumu pek karşılayamadığım bir yıl oldu. Evet, muhteşem filmler vizyona girdi, ancak “özel” olan o filmi bir türlü göremedik. 2017, film sektörü açısından ortada bir yıl oldu, ancak 2018 adeta gümbür gümbür geliyor.

2018, film sektörü açısından her anlamda dopdolu bir yıl olacak. 2018’in ilk haftasından son haftasına kadar bizleri çok önemli filmler bekliyor. Bugün sizlere 2018’de en çok beklenen 11 filmi sunacağım. Bu filmlerin arasına yerli yapımları da koymayı ihmal etmedik.

Arif V 216(5 Ocak 2018)

Cem Yılmaz’ın G.O.R.A ve A.R.O.G serisinin 3. filmi olarak karşımıza çıkan Arif V 216, bizleri yine bol kahkahalı bir serüvene çıkartacak gibi duruyor. Yalnızca fragmanı izleyerek bile filmin ne kadar kaliteli olduğunu görebiliriz. Sabırsızlıkla bekliyorum.

Black Panther(16 Şubat 2018)

Marvel’ın 2018’de çıkaracağı ilk film olan Black Panther, Avengers’ın öncesinde hazırlayacağı zeminle en çok merak edilen filmler arasında yer alıyor. MCU evreninin en bilinmeyen karakterlerinden birini bu filmle birlikte daha iyi tanıyacağız.

A Wrinkle in Time Official US(9 Mart 2018)

Oprah Winfrey, Reese Witherspoon, Mindy Kaling gibi oyuncuların oynadığı film, bilim kurgu - fantezi türüyle en çok beklenen filmler arasında yer alıyor.

Kaybedenler Kulübü Yolda(16 Mart 2018)

Çıktığı yıllardan beri ben dahil pek çok kişinin en sevdiği Türk filmi olarak gösterdiği Kaybedenler Kulübü’nün ikinci filmi geliyor. Bu filmi birazcık üzüntü biraz da özlemle bekliyorum.

Pacific Rim: Uprising(23 Mart 2017)

İlk filmi izleyenler bilirler, dünya dışı koca koca canavarlarla, insan yapımı robotların savaştığı son derece etkileyici bir film izlemiştik. Yeni film, ilk filmde yaşanan üst düzey grafiği bir adım ileriye taşıyor.

Solo: A Star Wars Story(25 Mayıs 2017)

Disney, Star Wars’u satın aldığından beri markayı olduğu gibi sömürmeye devam ediyor. Her sene yeni bir Star Wars filmi politikasını devam ettiren Disney, modern üçlemenin etrafına özel spin-off projeleri sunmaya devam ediyor. Karşımıza çıkacak yeni spin-off ise, efsane karakter Han Solo’ya yöneliyor. Merakla bekliyoruz.

Avengers: Infinity War(27 Nisan 2018)

Eğer süper kahraman filmlerine ilginiz varsa, bu film yaklaşık 10 yıllık emeklerin toplanacağı film olarak gösterilebilir. Yıllarca işlenen tüm konular tek bir filme bağlanacak. Haliyle ben dahil pek çok kişinin en çok beklediği film olmuş durumda.

Deadpool 2(1 Haziran 2018)

Süper kahraman türüne yepyeni bir bakış açısı getiren Deadpool’un yeni filmi de 2018’de göreceğimiz filmler arasında yer alıyor. Fox’u Disney’in satın almasından sonra, filmde Avengers’tan esantenelerin yer alacağını umuyorum.

Jurassic World: Fallen Kingdom(8 Haziran 2018)

Jurassic serisinin modern seriye gelmesi son derece başarılı olmuştu. Chris Pratt’in başrolünü üstlendiği film yine bol dinozorlu ve aksiyonlu olarak karşımıza çıkıyor.

X-Men: Dark Phoenix(2 Kasım 2018)

X-Men serisinin nasıl şekilleneceğini kesinlikle bilmiyorum, ancak karşımızda Dark Phoenix isimli bir X-Men filmi var. Şu anda film hakkında fazla bilgi olmasa da, ilerleyen günlerde daha net bilgiler edineceğiz.

Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald(16 Kasım 2018)

Harry Potter evreninde geçen ve ilk filmi beklentilerin üstünde olan Fantastic Beasts’in ikinci filmi bu sene karşımıza çıkacak filmler arasında. Bu sefer Johnny Depp’in Grindelwald rolünde yer alması ve Dumbledore’un gençliğini görecek olmamız fazlasıyla heyecanlanmamıza sebep oluyor.

Peki dostlar, sizlerin 2018’de en çok beklediği filmler nelerdir? Yorumlarınızı bekliyoruz.