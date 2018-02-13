2018 Yılında En Çok Satması Beklenen Telefonlar Açıklandı

Her yıl yenisi çıkan akıllı telefonların yüz milyonlarca alıcısı oluyor. Bu yıl çıkacak olan telefonlarla ilgili yapılan araştırmada değişik sonuçlar ortaya çıkmış.

Apple ve Samsung, yıllardır telefon pazarında birbiriyle yarışan iki büyük telefon üreticisi. Her yıl olduğu gibi 2018'de de iki üretici, en iyi telefonu piyasaya sürmek için uğraşacak. Öncelikle Galaxy S9 ve Note 9 serilerini piyasaya sürmesi beklenen Samsung, mart ve eylül aylarında bu modelleri bizlerle buluşturacak. Ardından Apple, 3 yeni iPhone modelini yılın sonlarına doğru satışa çıkartacak. Samsung çok daha önce yeni modelini piyasaya sürecek olmasına rağmen, yeni raporlar Apple'dan yana. Raporlara göre bu yıl pazar payı lideri Apple olacak.

Trendforce adlı araştırma şirketi, 2018 yılında mobil pazarın nasıl olacağıyla ilgili araştırmalar yaptı ve buna ilişkin bir öngörü raporu sundu. Rapora göre, 2018 yılında akıllı telefon üretiminde 2017 yılına göre %2,8'lik bir artış bekleniyor. Ancak bu artış 2017 yılında %5'ti. Bu da 2018 yılında artış miktarının azalacağını gösteriyor.

Samsung, 2018 yılında yaklaşık 300 milyon akıllı telefon satışıyla en fazla cihaz satışı yapan üretici olmaya devam edecek. Fakat bu da geçen seneye göre %5 daha az. Apple ise en fazla cihaz satanlar listesinde ikinci sıradaki yerini koruyacak. Buna rağmen Samsung'un aksine, Apple'ın pazar payı %6 artacak. Trendforce'un raporuna göre Apple 2018'in son çeyreğinde 3 yeni amiral gemisi satışa çıkartacak ve bunlardan büyük kâr elde edecek. Tüm yeni iPhone'larda Face ID ve yeni ekran teknolojilerinin bulunacağını belirten Trendforce, güçlendirilmiş yeni amiral gemilerinin çok ses getireceğini belirtiyor. Hindistan'da genişleyen pazar ve geliştirilmiş iPhone özellikleri Apple'ın çok daha fazla iPhone satmasını sağlayabilir. Fakat yine de, bu raporun doğru olabilmesi için 2018 ortalarında iPhone X satışlarının da yüksek olması gerekiyor.

Çin merkezli akıllı telefon üreticisi Huawei, 2017 yılına göre kayda değer bir artış gösterip %11.6'lık bir pazar payına sahip olması bekleniyor. Huawei, Xiaomi ve OPPO ilk beşe yerleşerek yine Çin merkezli Vivo'yu ilk beşin dışına itiyorlar. Xiaomi'nin atağı ise herkes tarafından biliniyor.

7. sırayı ise LG ve Lenovo'dan birinin alacağı söyleniyor. Raporda ayrıca Asus ve HTC markalı telefonların satış miktarlarının azalmaya devam edeceği belirtilmiş. Nokia ise Windows ile yaptığı talihsiz anlaşmadan sonra en büyük atağını bu yıl gerçekleştirecek. Geçen yıla göre %70 daha fazla amiral gemi çıkartacağı söylenen Nokia, ilk 10'da yer almak istiyor. Google'ın çıkarttığı telefonlar hakkında ise raporda herhangi bir bilgi verilmemiş. Siz 2018'de hangi markanın çıkaracağı telefonu en çok merak ediyorsunuz?