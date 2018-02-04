2018 Yılında Spotify'da Çalma Listelerini Düzenleyememek

Spotify'ın Android ya da Web sürümlerinde çalma listesini düzenlemek gibi bir şansa sahip değiliz. Bunu yapabilmek için iki alternatifiniz var: Ya programın iOS versiyonunu kullanacaksınız, ya da masaüstü versiyonunu.

Çalma listesi düzenlemeye çok yetenekli olduğunuzu, hatta bu yeteneğinizin Spotify'ın matematiksel büyüsünü alt edebileceğini düşünüyor olabilirsiniz. Vereceğiniz bir partide ya da egzersiz esnasında istediğiniz şekilde çalmasını istiyor da olabilirsiniz. Öyle ya da böyle çalma listelerinin düzenlenebilir olması, herhangi bir müzik servisi için en önemli faktörlerden biridir. Spotify'ın çalma listelerine yaptığı vurgu ise, bu listelerin önemini iki katına çıkarıyor. Buna rağmen bu listeler Android ya da Web ortamında hala engelleniyorlar. Peki neden?

Android'de bir çalma listesi oluşturmak isterseniz, yapmanız gereken şey çok basit. Ya 'Arşiviniz' bölümündeki 'Çalma Listeleri'nden yeni bir çalma listesi oluşturursunuz, ya da ilk parçanızı eklerken yeni bir tane oluşturursunuz. Çalma listenize isim verebilir ve sonra da bu listeden dilediğiniz parçaları çıkarabilir, ya da yenilerini ekleyebilirsiniz. Fakat eğer listedeki parçaları yukarı ya da aşağı almak isterseniz, çalma listesine eklediğiniz parçayı istediğiniz bir yere koymak için aradaki tüm parçaları silmek zorunda kalırsınız. Web'de ise buna ek olarak çalma listesini yeniden adlandırma şansından dahi mahrumsunuzdur.

Çalma listelerinizin içerisinde yer alan parçaların pozisyonunu düzenlemek isterseniz, Spotify'ın iOS versiyonuna ya da Windows ve macOS için hazırlanmış masaüstü Spotify uygulamasına geçiş yapmak zorunda kalırsınız. 2018 yılındayız ve hala bu denli önemli bir müzik servisinde çalma listemizde yer alan beğenilen parçaları düzenlemek için listeyi sıfırdan düzenlemek ya da uygulamanın masaüstü versiyonuna geçiş yapmak zorundayız. Hem de 2018 yılında.