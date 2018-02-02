2018 Yılında Tanıtılacak Tüm Samsung Galaxy Cihazlar!

Bir XDA Developers üyesi, 2018 yılında tanıtılacak tüm Samsung Galaxy cihazların kod adını gösteren bir liste paylaştı.

Daha önce Samsung’a yakın bir kaynaktan elde ettiği bilgiler ile Android Oreo güncellemesi alacak Samsung akıllı telefonların bir listesini yayınlayan bir XDA Developers üyesi, şimdi de yine aynı kaynaktan aldığı bilgiler ışığında 2018 yılında piyasaya çıkacak tüm Samsung Galaxy cihazların adının ya da kod adının bulunduğu bir liste yayınladı. Liste geniş, tam 26 farklı Galaxy cihaz bulunuyor.

Samsung’un akıllı telefonlar konusunda ürün yelpazesi daima geniş olmuştur. Öyle ki şirket bir yıl içinde 23 farklı akıllı telefon tanıtıyor ki bu da cebinizdeki neredeyse her 125 TL için farklı bir Samsung akıllı telefon bulmanız anlamına geliyor. Fakat XDA Developers üyesinin paylaştığı listede yalnızca akıllı telefonlar değil yeni Galaxy Tab cihazlar da bulunuyor.

Listede en azından şu an için en merak uyandıran Galaxy cihazlar ‘star’ ve ‘star2’ kod adlarına sahip Galaxy S9 ve S9+ olarak gözüküyor. Samsung’un yeni amiral gemi ikilisi Mobil Dünya Kongresi’nde tanıtıldıktan sonra ise gözler Samsung’un en üst seviye akıllı telefonu olan yeni Galaxy Note 9’a dönecek. Ağustos sonunda tanıtılması beklenen Galaxy Note 9 aynı zamanda Galaxy S serisinin 10. telefonu alan Galaxy S10 hakkında da ipuçları taşıyacak.

Samsung’un 2018 yılında tanıtacağı Galaxy cihazların listesini aşağıdan bakabilirsiniz. Siz aşağıdaki modellerden herhangi birini satın almayı düşünüyor musunuz?