2018 Yılında Vizyona Giren En İyi 10 Film!

2018 yılında pek çok unutulmaz yapım vizyona girdi ve yaz aylarında izlemeye doyamayacağımız birçok film daha sinema severler ile buluşacak. İşte şu ana kadar vizyona girmiş 2018 yılının en iyi 10 filmi.

2018 yılının ilk 4 ayı geride kaldı ve pek çok etkileyici, üzerinde ciddi emek harcanmış film sinema severler ile buluştu. Bu 4 aylık dönemde Marvel; Avengers: Infinity War ve Black Panther ile adından en çok söz ettiren yapım şirketi olmayı başardı. İşte 2018 yılının ilk 4 ayında vizyona girmiş en iyi 10 film. (Listeye dahil edilmeyen fakat takipçilerimizin izlemesini tavsiye ettiğiniz filmleri yorumlar bölümüne yazabilirsiniz.)

1- Avengers: Infinity War

Pek çok kişiye göre şu ana kadar vizyona girmiş en iyi süper kahraman filmi olan Avengers: Infinity War, gösterime girişinin üzerinden yaklaşık 1 hafta geçmiş olmasına rağmen şimdiden pek çok rekoru alt üst etmeyi başardı.

2- A Quiet Place

Kırsalın ortasında son derece sessiz, sakin bir yaşam süren ailemiz, en ufak ses bile çıkartmamak için işaret dili ile anlaşmaktadır. Fakat bu sessizlik küçük çocukların oyun oynarken bir lambayı yere düşürmesi ile bozulur ve aile, bu sesin bedelini ağır bir şekilde öder.

3- Black Panther

Black Panther, Marvel’ın seyircileri Infinity War’ın büyüleyici atmosferine hazırladığı bir filmdir. Zira Infinity War’ın büyük bir bölümü, Black Panther yani T'Challa’nın dünyanın geri kalanından izole ettiği ileri teknolojinin bulunduğu Wakanda’da geçmektedir.

4- I Feel Pretty

Baş karakterimiz olan Renee Barrett, özgüveni son derece düşük bir kadındır fakat geçirdiği bir kazanın ardından özgüveni tavan yapar ve hayat onun için çok iyi bir yolda devam eder. Fakat bu yol daima olumlu ilerlememektedir.

5- Ready Player One

Baş karakterimiz Wade Watts, kendini gerçek dünyanın stresinden kaçmak için The Oasis adında bir oyuna vermektedir. Oyunun geliştiricisi, ölümünün ardından tüm servetini oyunun içine gizlediği bir anahtarı bulan kişiye devredeceğini söyler. Kahramanımız da bu gizli anahtarı bulmak için büyük bir maceraya atılır.

6- Rampage

Bir Primatolog olan baş karakter Davis Okoye, genetiği değiştirilerek korkunç canavarlara dönüştürülen hayvanları durdurmak için bir genetik mühendisi ile birlikte işe koyulur. Sonunu elbette ki söylemiyoruz. Film, kendisi ile aynı ada sahip bir oyunun uyarlamasıdır.

7- Den of Thieves

Merkez Bankası her gün 120 milyon dolar nakit parayı dolaşımdan alıp imha ediyor. Kahramanımız ve ekibi ise bu paralara göz koymuş durumda. Fakat bilmedikleri şey, bu soygunun planladıkları kadar kolay olmayacağı.

8- Red Sparrow

En büyük tutkusu olan baleye bir kaza sonucu veda eden kahramanımız Dominika, gençlere bedenlerini ve zihinlerini bir silah olarak kullanmayı öğreten gizli istihbarat örgütü Sparrow School’a katılarak şu ana kadarki en tehlikeli öğrenci olur. Dominika, yeni sahip olduğu güçle geçmişi ile yüzleşmek zorunda kalacaktır.

9- Blockers

Kızlarının mezuniyet gecesi, bekaretlerini kaybetmelerine hazırlandığını öğrenen üç baba birleşir ve kızlarını çok geç olmadan durdurmaya çalışırlar.

10- 12 Strong

11 Eylül saldırısı sonrasını anlatan filmde Mitch Nelson liderliğinde kurulan ABD’ye ait özel kuvvetler ekibi, Afganistan’a ayak basan ilk ekip olacaktır. Dahası, Taliban ve El Kaide ile mücadele için Afganistan Birleşik İslami Kurtuluş Cephesi Generali Dostum'u kendileri ile birlikte savaşmaları için ikna etmek zorundadırlar. Tahmin edebileceğiniz gibi uyum ve kültürel sorunlar, filmin bir savaş filminden fazlası olmasını sağlıyor.