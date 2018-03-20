Torrent siteleri pek çok kurum ve şirketle mücadele etse de, yılmadan yollarına devam ediyorlar. Bugün sizlere, piyasanın en ünlü torrent sitelerini sunacağız.

Torrent siteleri, son yıllarda gerek Hollywood’dan gerekse de Google’dan ağır darbeler almaya başladı. Herhangi bir ücret ödemeden film ve oyunlara erişmeye imkan tanıyan bu siteler, ülkelerden de ağır tepkiyle karşılaşıyor. Sahiplerinin yakalanıp yüzlerce hatta binlerce yıl hapis cezası alması, bu siteleri daha da tehlikeli kılıyor.

2017 yılında yaşanan büyük baskıya rağmen ayakta kalmaya devam eden ve kullanıcılarına hizmet veren bazı torrent siteleri var. Bu torrent sitelerinin bazılarının sahipleri yakalanmış olsa bile direnmeye devam ediyorlar. Bugün sizlere 2018’de hala en popüler olan 7 torrent sitesini tanıtacağım.

Dünyanın en ünlü torrent siteleri arasında hala yer ediniyor. Son yıllarda pek çok kurum ve firmadan yaptırımlar yemiş olsa da, hala piyasanın en ünlü torrent sitesi olmayı sürdürüyor. Oyun, film, uygulama gibi hemen hemen her tarzdan içeriği bünyesinde barındıran The Pirate Bay, torrent korsanlarının en büyük gemisi konumunda yer alıyor.

Arama yaparken size sunduğu kolaylıkla kısa sürede diğer torrent sitelerinden sıyrılan Zooqle, özellikle film ve dizi konusunda sağlam bir arşive sahip.

The Pirate Bay, Kickass Torrents, ExtraTorrent gibi devasa torrent sayfalarının arşivlerini barındıran Torrents.me, tüm torrentlere tek bir yerde ulaşmanızı sağlayan özel bir sayfa.

Özellikle Asya taraflarına hitap eden Nyaa.si, animeleri sevenlerin yakından takip edeceği bir site olarak dikkat çekiyor.

Geçtiğimiz yıl diğer büyük sitelerin yasal süreçlere girmesiyle sıyrılan RARBG, bu sıralar en ünlü torrent siteleri arasında kendine yer edinmiş durumda.

1337X

Filmlerden uygulamalara, dosyalardan müziğe kadar çok geniş bir arşivi olan 1337X, kolay bir arayüzle kullanıcıların aradığı her şeyi bulmalarını sağlıyor.

Film ve dizi konusunda en ünlü torrent sitesi olan YTS, oyun ve diğer dosyalara destek sunmasa da, film ve dizi konusunda en geniş arşive sahip torrent sitesi olmayı sürdürüyor.

Yukarıda saydığımız tüm Torrent siteleri, film, oyun ve diğer dosyaları dağıtarak yasalara aykırı bir iş yapıyor. Buradan indirdiğiniz film ve oyunlar, normal olarak sizleri de suçlu kılıyor. Bu yüzden bu sitelerde telif ihlali olmayan içerikleri indirmeye özen göstermenizi öneriyorum.