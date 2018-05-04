2018 Yılının En Çok Satan Akıllı Telefonu Açıklandı!

2018'in ilk çeyreğini geride bırakırken, akıllı telefon piyasasında satışların ne durumda olduğunu ve liderliği kimin göğüslediğini sizler için araştırdık.

2018 yılına Samsung S9 ve S9 Plus ile oldukça hızlı giren ve işin içine daha ucuz amiral gemileriyle Xiaomi ve Huawei gibi firmaların girmesiyle iyiden iyiye hareketlenen akıllı telefon piyasasındaki satışlarda pek de bir sürpriz yok gibi görünüyor. Her ne kadar son dönemdeki politikalarıyla kullanıcıların tepkisini çekmiş gibi görünse de, Apple'ı bırakın durdurabilmeyi, yanına yaklaşan bile yok.

6 farklı model ve toplamda 12 telefondan oluşan listelerimizin ilki dünya çapındaki toplam satışlara, ikincisi ise telefon satışlarının toplamının yüzdesine yer veriyor. Dilerseniz vakit kaybetmeden, Strategy Analytics isimli global analiz şirketinin resmi rakamlarına geçelim.

2018'in En Çok Satan Telefonları

Apple iPhone X (16 milyon) Apple iPhone 8 (12.5 milyon) Apple iPhone 8 Plus (8.3 milyon) Apple iPhone 7 (5.6 milyon) Xiaomi Redmi 5A (5.4 milyon) Samsung Galaxy S9 Plus (5.3 milyon)

2018'in En Çok Market Payına Sahip Telefonları

Apple iPhone X (%4.6) Apple iPhone 8 (%3.6) Apple iPhone 8 Plus (%2.4) Apple iPhone 7 (%1.6) Xiaomi Redmi 5A (%1.6) Samsung Galaxy S9 Plus (1.5%)

Sizin de gördüğünüz gibi Apple, adeta iki listede de 'Biri beni durdursun!' diye bağırıyor. Xiaomi ve Samsung dışında hiçbir firmanın giremediği listenin ilk 4 sırasını açık ara iPhone'lar işgal etmiş durumda. Geçtiğimiz sene ve bu sene piyasaya çıkan amiral gemilerine rağmen, iPhone 7'nin dahi Samsung Galaxy S9 Plus'ı geçmesi oldukça ilginç. Bakalım iPhone'un bu hegomanyası daha ne kadar sürecek?