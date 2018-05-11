2018 Yılının En Güvenilir Otomobilleri Açıklandı!

Insurance Institute for Highway Safety, 2018 yılının en güvenli araçlarını açıkladı. 15 araçtan oluşan listeye uzak doğulu otomobil üreticileri damga vurdu.

1959 yılında Birleşik Devletler’de kurulan ve kar amacı gütmeyen bir kuruluş olan Insurance Institute for Highway Safety (Yol Güvenliği Sigorta Enstitüsü), her yıl satışa sunulan en güvenli araçları listeleyen bir rapor yayınlamaktadır. BMW, Mercedes-Benz, Hyundai, Kia, Genesis, Lincoln, Subaru ve Toyota’dan toplam 15 aracın bulunduğu bu yılki liste, 2018’in en güvenli 15 aracını ortaya çıkarmış oldu.

Son birkaç on yılda yolcu koruması konusunda şirketlerin çok önemli ilerlemeler kaydettiğini söyleyen Insurance Institute for Highway Safety başkanı Adrian Lund, tüm otomobil üreticilerinin müşterilerinin güvenliğe ne kadar büyük önem verdiğini fark ettiğini, bu nedenle de kazaları önlemek ve can kayıplarının önüne geçmek için güvenlik konusunun çok daha fazla üzerinde durduklarını dile getirdi.

Bir aracın Insurance Institute for Highway Safety’nin Top Safety Pick+ listesine girebilmesi için önden, arkadan, yandan alınan darbeler için ve takla atma durumlarına karşı çarpışma korumasına sahip olmalıdır. Ayrıca listeye girmeyi hedefleyen araçların proaktif kaza önleme ve gelişmiş fark teknolojilerine sahip olması gerekmektedir. IIHS, özellikle bu yıl hazırlamış olduğu listede yolcu güvenliğine daha da fazla önem verdi.

İşte Insurance Institute for Highway Safety’ye göre 2018 yılının en güvenli 15 aracı:

2018 Kia Forte

2018 Kia Soul

2018 Subaru Impreza

2018 Subaru WRX

2018 Subaru Legacy

2018 Subaru Outback

2018 Toyota Camry

2018 BMW 5 Series

2018 Genesis G80

2018 Genesis G90

2018 Lincoln Continental

2018 Mercedes-Benz E Class (sedan)

2018 Hyundai Santa Fe

2018 Hyundai Santa Fe Sport

2018 Mercedes-Benz GLC