2018 Yılının En İyi İşverenleri Belli Oldu

Great Place to Work Enstitüsü, her yıl yayınladığı ‘en iyi işverenler’ listesinin bu yılki sürümü yayınladı. Dünya çapında 7 bine yakın işletmenin ve 16 milyondan fazla çalışanın analiz edildiğini çalışma, en az üç ülkede faaliyet gösteren ve en az bin çalışanı olan işletmeleri, güvenilirlik, saygı, hakkaniyet, gurur ve takım ruhu gibi kriterlerde analiz ederek yılın en iyi çok uluslu işverenini ortaya çıkarıyor.
Yapılan analizler sonucunda yılın en iyi işverenleri listesine girmeye hak kazanan en iyi 25 şirket şu şekilde sıralanıyor:
25 - Phoenix Contact
24 - Grünenthal
23 - H&M
22 - SC Johnson & Son
21 - Britvic
20 - EY
19 - Novo Nordisk
18 - DHL Express
17 - W. L. Gore & Associates
16 - Smith & Nephew
15 - Kiabi
14 - Bristol-Myers Squibb
13 - USG People
12 - Amgen
11 - Hilton
10 - Admiral Group
9 - Cadence Design Systems
8 - Daimler Financial Services
7- SAS Institute
6 - AbbVie
5 - Cisco
4 - The Adecco Group
3 - Scandic
2 - Mars
1 - Salesforce