2018 yılında dünya genelinde yakaladığı yükseliş ile rakiplerini geride bırakan 6 oyun.

İçinde bulunduğumuz 2018’in oyun anlamında oldukça verimli geçtiğini söyleyebiliriz. Bu yıl platform ayırt etmeden, milyonlarca oyuncuya ulaşan adeta ‘Süper Yıldız’ olarak adlandırabileceğimiz birçok oyun ile karşılaşma imkanı bulduk. Dilerseniz bu senenin en dikkat çeken oyunlarına bir göz atalım.

God Of War

Piyasaya sürüleceğine dair haberler çıkmasından itibaren oyuncu kitlesinin son derece heyecanlanmasına sebep olan oyun; çıktıktan sonra da kendisinden bekleneni vermiş eşsiz bir oyun deneyimi ile oyun dünyasına ismini altın harflerle kazımış durumda. Özellikle müthiş sinema tekniği ile sinematiğin nerede bitip oyunun nerede başladığını dahi zar zor anladığımız oyun, listemizde ilk sırada yer almayı sonuna kadar hak ediyor.

Fortnite Battle Royale

Battle Royal akımı her ne kadar PUBG ile popüleritesini zirveye taşısa da özellikle son dönemde Fortnite’ın yaptığı atılımlar, oyunu PUBG’nin bir adım ötesine taşımaya başladı. Bu gerçekten oldukça zor bir seçim olsa da ücretsiz oynanabilirliği ve sürekli güncellenen etkinlik ve kostümleriyle Fortnite, Battle Royal’in lider koltuğuna oturdu diyebiliriz. Şahsi olarak PUBG daha fazla keyif aldığım bir oyun olsa da istatiksel veriler, Fortnite’ın popüleritesinin PUBG’nin önüne geçtiğini söylüyor. Yapım tarihi 2018 olmasa da oyunun 2018 yılı itibari ile zirve noktasına ulaştığını belirtebiliriz.

Subnautica

Listemizde kendine yer bulan bir diğer hayatta kalma oyunu Subnautica, 2014 yılında erken erişime açılarak uzun soluklu bie geliştirme aşamasına girdi. Temel olarak su altında hayatta kalma teması ile oyuncuları bambaşka boyutlara götüren Subnautica, enfes grafikleri ile 2018 yılında resmi olarak oyuncularla buluşma şansını buldu. Üstelik sene itibariyle kendini oldukça geliştiren oyun ülkemiz dahilinde henüz yoğun bir ilgiye uğramasa da tüm dünyanın ilgisini çekmiş durumda. Özellikle içinde silah barındırmayan hayatta kalma oyunu, farklı tarzı ile yeni oyuncularını bekliyor.

Monster Hunter: World

Nintendo’nun saygı değer oyunlarından biri olan Monster Hunter’ın diğer konsol sahipleri için düzenlenmiş olan yeni oyunu Monster Hunter: World, Nintendo versiyonuna nazaran daha basit oyun yapısı ile genel kitleye hitap etmeyi başarıyor. Fakat bunu başarırken oynanabilirlik ve keyif anlamında bir kayıp yaşamadığını da belirtmek gerekiyor. Tabii oyunun eski fanatikler tarafınca yerden yere vurulduğu net olarak bilinse de bu oyun ile yeni tanışmış kitlenin oyunun başından kalkamadığını söylememiz gerekiyor.

Celeste

Atari salonlarının klasikleşmiş oyunlarına özlem duyan bir platform oyun tutkunu iseniz; Celeste tam da aradığınız taze kan diyebiliriz. Oldukça keyifli bir ambiyansa ve başarılı bir hikayeye sahip olan oyun, başta Nintendo Switch olmak üzere Playstation 4 ve PC’de de oynanabiliyor.

Shadow of the Colossus

İlk olarak PlayStation 2 ile hayatlarımıza giren Shadow of the Colossus, 2018 yılının teknolojisi ile yeniden hayata döndürüldüğünden beri kendini aşmış durumda. 4K teknolojisiyle yeniden geliştirilen oyun, temel anlamda klasik versiyonu ile benzerlikler gösterse de 2018 yılının bu oyuna yaradığını söyleyebiliriz. Özellikle dev yaratıkları avlarken ki yaşattığı his ile her oyuncunun deneyimlemesi gereken bir yapıt olarak listemizde yerini alıyor.