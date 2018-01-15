Acura, yeni model aracı 2019 Acura RDX'in, Android arayüzüne sahip multimedya sistemiyle geleceğini duyurdu.

Acura, 2019 RDX'in "Gerçek Dokunmatik Yüzey" adıyla markalanan multimedya sistemiyle geleceğini duyurdu. Bu android tabanlı araç uygulaması, mutlak konumlandırma özellikli bir dokunmatik yüzeyli ekranın ilk kullanımı olarak belirtildi. Bu android arayüzlü sistem, 10.2 inçlik bir multimedya ekranında yer alacak. Firma, yeni bir doğal dil arayüzü ile birleştirildiğinden, daha önce gördüğümüz araç yazılımlarından daha kolay kullanım sağlanacağını düşünüyor.

Acura, Super-Handling'i (dört çeker sistem) RDX'e geri getirdi ve sürücülerin Sport, Sport +, konfor ve kar modları arasında seçim yapmasını sağlayan NSX-inspired dinamikleri sistemi içereceğinide söyledi. 2019 RDX, AcuraWatch sürücü yardımcı özellikleri, isteğe bağlı eklemeler, 4G AcuraLink WiFi hotspot ve çevre görüntüleme kamera sistemini içeriyor.

Kullanıcıların konforunu düşünen ve iyi bir sürüş deneyimi sunmak isteyen Acura her türlü yeniliği deniyor ve gelişmelerine devam ediyor. Şu an için araç hakkında bir fiyat bilgisi ve net bir çıkış tarihi yok. Acura RDX 2019 hakkında yeni bilgiler açığa çıktıkça sizlerle paylaşacağız. Sizce, Android arayüzlü multimedya sisteminin araçlarda kullanılması sürücüler kolaylık sağlayacak mı ?