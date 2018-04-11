2019 Audi A6 Avant Hakkında Bilmeniz Gereken 5 Şey

2019 model yılı için piyasaya çıkmaya hazırlanan Audi A6 sedan modelinin tanıtılmasının ardından, şimdi de sahneye sportif görünümü ile 2019 Audi A6 Avant çıktı.Bu bağlamda A6 Avant’ın özellikleri ve detayları hakkında bilmeniz gereken 5 şeyi sizler için derledik.İşte o detaylar.

Oldukça şık ve zarif görünümü ile A6 Avant’ı, geniş çerçeveli bir ön ızgaraya ve genele yayılmış kaslı bir yapıya sahip olarak görüyoruz. Kullanışlılığı esas alan modelde, aynı zamanda sportif bir görünüm kazandırılmaktan da taviz verilmemiş. Diğer bir açıdan spor tasarımın sadece görünüşte kalmadığını belirten Audi, 0.27 gibi önemli bir sürtünme katsayısına sahip olduğunun da altını çiziyor. Tüm bunlarda dâhil olmak üzere içeriğimize, sizler için 2019 Audi A6 Avant’ın bilmeniz gereken 5 özelliğini ekledik. Gelin bu özelliklere birlikte göz atalım.

1. Yatan arka koltuklar

16,2 fit uzunluğunda, 6,2 fit genişliğinde ve 4.8 fit yüksekliğinde olan, yeni A6 Avant orantılı olmakla birlikte oldukça kullanışlıdır da. Yatan arka koltukları sayesinde arkada kalan alanı çok daha geniş olarak kullanabilirsiniz. Bunun yanı sıra eğer isterseniz, ayağınızı tamponun altından sallayarak bagajı da açabilirsiniz. Arkada kalan alana baktığımızda sadece büyük değil bunun yanında esnek de bir alan görüyoruz.

2. Motor seçenekleri

Motor yelpazesinin ve teknik detayların paylaşılmadığı araçta, bu seçeneklerin sedan modelinin bir yansıması olacağı düşünülüyor. Dolayısıyla, kaputun altında 340 beygir güç ve 500Nm tork üreten 3.0 litre TFSI, 286 beygir güç ve 620Nm tork üreten 3.0 litre TDI motor görmemiz muhtemel. 48V hafif hibrit teknolojisine sahip olan bu iki sistemde de, start/stop ve rejeneratif fren sisteminden sağlanan enerji lityum iyon bataryaya aktarılıyor. Böylece küçümsenmeyecek derecede bir yakıt verimliliği sağlanmış oluyor.

3. Akıllı sürüş özelliği

Yeni Audi, A8 gibi sizi otonom şekilde yönlendirmese de, yoldaki bazı tökezlemeleri kesinlikle dengeleyebiliyor. İçerisinde 5 radar sensörü, 5 kamera, 12 ultrasonik sensör ve lazer tarayıcı bulunduran Audi A6 Avat, isteklerinizi karşılayabilecek özellikler ile donanmış görünüyor.

4. Kabin tasarımı

Kabin tarafına geçtiğimizde ise sedan modelinden aşina olduğumuz üç ekranlı bilgi-eğlence sistemibizleri karşılıyor. Bu sistemde, 12.3 inç boyutunda dijital gösterge ekranı, 10.1 inçlik bilgi-eğlence ekranı ve hemen altında yer alan klima gibi kontrollerin yapıldığı 8.6 inç boyutundaki ekran görev yapıyor.

5. Kullanılan teknolojiler

2019 Audi A6 Avant modelinde havalı süspansiyon ve spor süspansiyon başta olmak üzere 4 farklı süspansiyon tercih edilebiliyor. Ayrıca, tercih listesinde yer alan dört tekerlekten yönlendirme sistemi de manevra kabiliyetine önemli ölçüde katkı sağlıyor. A8 modelinde olduğu gibi A6 Avant’ta da pek çok yüksek teknolojili sürücü asistan sistemleri kullanılıyor. Bu sistemler 5 radar sensör, 5 kamera, 12 ultrasonik sensör ve bir lazer tarayıcı ile destekleniyor.

Donanım, teknoloji ve özelliklerine bakacak olursan 2019 Audi A6 Avant, oldukça iyi görünüyor. Peki siz bu şık otomobil hakkında neler düşünüyorsunuz?