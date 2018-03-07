Alman otomotiv devi Audi, uzun süredir beklenen yepyeni tasarıma sahip 2019 model A6'yı Cenevre Otomobil Fuarı'nda tanıttı.

Son tasarım güncellemesinin üzerinden 7 yıl geçen Audi A6, 2018 Cenevre Otomobil Fuarı’nda görücüye çıkan 2019 Audi A6 ile birlikte yeni bir çehreye kavuştu. A4 ve kısa zaman önce yenilenen A8 modellerinin arasında bir orta seviye olan yeni A6, üzerinde her iki modelden de bazı etkiler taşıyor.

Muhteşem bir tasarıma sahip olsa da yeni Audi A6’nın Mercedes-Benz E-Serisi ve BMW 5 Serisi’ndeki rakiplerine kıyasla bir miktar büyük kaldığını söylemek mümkün. Yine de kısa süre önce görücüye çıkan A8 ve A7 sportback ile benzer tasarım diline sahip olan aracın etkileyici bir görünüme sahip olduğunu kimse inkar edemez.

Aracın önünde bulunan ızgara hem enine hem de boyuna büyümüş durumda. Kimileri beğenir kimileri beğenmez fakat yeni ızgara tasarımının araca sportif bir hava kattığı gerçek. Bununla birlikte aracın stop lambalarının yanlara doğru taşması da aracın olduğundan daha geniş görünmesine neden oluyor.

Yeni Audi A6, Avrupa’da otomobil meraklılarının yakından tanıyacağı 340 beygir gücünde 3.0 litrelik tek turbo şarjlı bir V6 motor ile satışa sunulacak. Aracın Avrupa’da bir dizel versionu satışa çıkacak fakat devletlerin bunu kabul etmeyeceği tartışılır. Ayrıca her iki versiyon da 48 voltluk hibrit sisteme sahip olacak.