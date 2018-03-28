Audi, yeni RS5 Sportback'i New York'ta otomobil severlerin beğenisine sunuyor. 444 beygir gücündeki beş kapılı araç, 0'dan 100km/sa hıza 4 saniyenin altında çıkabiliyor.

Alman otomotiv devi Audi, Audi Sport’un yedinci ürünü olan 2019 Audi RS5 Sportback’i New York Otomobil Fuarı’nda sahneye çıkarıyor. Audi’ye çok daha sportif, fakat bir o kadar da şık bir tasarıma sahip olan 2019 Audi RS5 Sportback’ın kategorisinde yanına yaklaşabilecek bir otomobil bulunmuyor.

2019 Audi RS5 Sportback’in 444 beygir gücündeki 2,9 litrelik TFSI V6 biturbo motoru, 1900 ile 5000 rpm arasında devir ve 443 lb-ft tork üretiyor. Sıfırdan saatte 100 kilometre hıza 4 saniyenin altında çıkabilen araç, saatte 250 kilometre maksimum hıza sahip. Fakat daha fazla hız isteyenler için Audi, maksimum hızın saatte 280 kilometre olduğu bir ‘Dynamic plus package’ sunuyor.

Söz konusu araç, bir Audi olduğunda performans kadar konfor ve teknoloji de önem teşkil ediyor. Daha güvenli bir sürüş için ön ve yan çarpışma algılayıcı ‘adaptive cruise control’ özelliği bulunan araç, ayrıca bir sürüş ve şerit asistanına da sahip. Böylece aracınız sürüş sırasında yarı otonom olarak güvenliğinizi sağlıyor.

Yeni 2019 Audi RS5 Sportback, 2018’in ikinci yarısında satışa çıkacak. Aracın fiyatı henüz bilinmiyor fakat Audi standartlarının altında olmayacağının garantisini verebiliriz. Sizin 2019 Audi RS5 Sportback hakkındaki görüşleriniz nedir? Sizce ‘Sportback’ olmanın hakkını veriyor mu? Görüşlerinizi yorumlar bölümüne yazabilirsiniz.