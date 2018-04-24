2019 Chevrolet Corvette ZR1'in 344km/s Hıza Ulaştığı Video!

Hızlı olmak önemlidir, fakat bu kadarı birazcık gerginlik yaratabilir. Yeni 2019 Chevrolet Corvette ZR1, 344km/s maksimum hıza ulaşarak rakiplerine adeta gözdağı veriyor.

ABD’li otomobil üreticisi Chevrolet, yeni yayınladığı video ile adeta ‘hız böyle yapılır’ dedi. Almanya’nın Papenburg kentindeki bir test pistinde gerçekleştirilen test sürüşünde ortalama 341 km/s hız yapan 2019 Chevrolet Corvette ZR1, seviyesindeki diğer rakiplerine adeta göz dağı verdi.

Paralel rüzgar ve ters rüzgar gibi etkenlerin yanıltıcı değerler ortaya çıkarmaması için sürüş bir düz, bir de ters şekilde gerçekleştirildi. İlk denemede rüzgarı arkasına alan 2019 Chevrolet Corvette ZR1 saatte 344 km maksimum hıza ulaşırken, ikinci denemede rüzgarı karşısına alan araç, 338 km/s maksimum hıza ulaştı.

Elbette ki bu değerler tesadüf değil; araç bu etkileyici gücünü 755 beygirlik güç sağlayan 6.2 litre süperşarjlı V8 motordan alıyor. Bu arkadan çekişli araç 0’dan satte 100 kilometre hıza yalnızca 2.8 saniyede çıkabiliyor. Tüm bu etkileyici güce sahip olmak için ise 122.095 dolarlık başlangıç fiyatını gözden çıkarmanız gerekiyor.