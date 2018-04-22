He-Man Filmi 'The Masters of the Universe'e Yönetmen Bulundu

Geçtiğimiz aylarda yönetmen David S. Goyer'in işi bırakmasıyla gündeme gelen He-Man'in "Kainatın Hakimleri" (The Masters of the Universe) filmi için yeni yönetmen bulunmuş olabilir. Gelen bilgilere göre yapımcılar Mattel ve Sony Entertainment, Nee kardeşlere teklif götürdü.

80'li yılların başında başlayarak ortasına kadar süren aksiyon dizisi Masters of Universe'ün baz alınmasıyla senaryosu yazılan film ilk başlarda senarist David S. Goyer tarafından çekilecekti. Ancak yönetmen daha çekimler tam anlamıyla başlamadan işi yapamayacağını söyleyerek görevinden ayrılmıştı. Daha önce 1987 yılında sinema salonlarında karşımıza çıkan filmin yönetmenlik koltuğunda Garry Goddard, başrolünde ise Dolph Lundgren bulunuyordu. 80 ve 90'lı yıllarda çocuk olan herkes için en büyük süper kahramanlardan biri olan He-Man Sony ve Mattel iş birliğiyle geri getirilmeye çalışılıyor.

Filmin konusu genel olarak hepinizin tahmin ettiği gibi He-Man'in maceraları üzerine oluşturulacak. Bunun yanı sıra ünlü ve unutulmaz İskeletor da filmdeki yerini yüksek ihtimalle alacak. Yine de hikayenin detaylarının henüz açıklanmadığını belirtmekte fayda var. Oyunculara gelince, yönetmen konusunda bir türlü dikiş tutturamayan film yapımcıları, oyuncuları da belirlemiş değil.

Yönetmen koltuğuna oturmaları beklenen Nee kardeşler, 2015 yılında vizyona giren Band of Robbers filmleriyle izleyicinin hafızalarına kazındılar. Aaron Nee, Adam Nee eleştirmenler tarafından gayet kabul görür bir profile sahipler. Ancak yine de yönetmen kardeşler ilk kez Sony gibi büyük bir stüdyoyla birlikte çalışacaklar.

Filmin ayrıntılarının çoğunun bilinmediğini tekrar söyleyelim ancak 2019 yılında vizyona gireceği yönünde açıklamalar yapıldığını da belirtmek gerekiyor. Hayranları için bu haber her şeyden çok daha sevindirici, zira çok beklemiş olmayacaklar.