18 Akıllı Telefon Üreticisi 5G'li Telefonlar Üretecekler!

Qualcomm, yaptığı basın açıklamasında önümüzdeki sene 18 telefon üreticisi için Snapdragon X50 modemlerini piyasaya sunacağını açıkladı.

Qualcomm, yaptığı yeni duyuru ile birlikte önümüzdeki sene 18 telefon üreticisine 5G modem satacağını duyurdu. Aralarında Asus, HMD Global, HTC, LG, Sony, Xiaomi, ZTE gibi üreticilerin yer aldığı 18 OEM şirketi, 2019’da Qualcomm’un Snapdragon X50 modemleriyle 5G teknolojisine geçiş yapacaklar.

Bu şirketler dışında kalan Samsung, 5G teknolojisi için farklı ortaklıklar kurmaya çalışıyor olsa da, asıl merak edilen olay Apple’ın ne yapacağı oldu. Zira, şirket şu anda Qualcomm’la çok ciddi bir savaşın içerisinde. Bu sebeple Apple’ın 2019’da 5G modemleri kimden tedarik edeceği merakla bekleniyor.

Operatörler Çalışmaya Başladı

Qualcomm’un yaptığı basın açıklamasında AT & T, China Mobile, Orange, SK Telecom, Verizon, Vodafone gibi operatörlerin 5G NR standardı için denemelere başladıkları açıklandı. Karşımıza gelecek teknolojiyi tanıtmak isteyen Qualcomm, Snapdragon X50 modeminin “saniyede birkaç gigabite” indirme hızını MWC 2018’de özel bir gösteri ile tanıtacak.

Qualcomm’a göre bu teknoloji standardı, VR ve AR kulaklık setlerine kablosuz görüntü aktarımı yapabilecek. Bakalım, Apple bu süreçte hangi tedarikçi ile anlaşıp yoluna devam edecek? İlerleyen günlerde göreceğiz.