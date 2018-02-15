BMW’nin tarzını farklı bir şekilde ele alan BMW i8 Roadster’ın 2019 modelinin kaç bin dolardan satılacağı belli oldu.

BMW, ülkemizde her zaman en çok sevilen araba markalarından biri olmuştur. Bu yüzden BMW’nin ürettiği arabalara daha çok ilgi gösteriyoruz. Geçtiğimiz sene Los Angeles Auto Show’da tanıtılan BMW i8 Roadster 2019, genel olarak çok beğenilmesine rağmen fiyat konusunda bizleri soru işaretleri ile bırakmıştı. Fiyattan bahsetmeyen BMW, arabanın çıkmasına yakın fiyatını da duyurdu.

Yapılan duyuruya göre BMW’nin son model i8 Roadster aracı 163.000 dolardan satışa sunulacak. Beklenen fiyatın biraz üzerinde bir fiyat etiketi ile satışa sunulacak BMW i8 Roadster, her ne kadar yüksek fiyatından dolayı tepki çekse de kusursuz tasarımıyla övgüleri de almayı ihmal etmiyor. Tasarımı genel olarak beğenilmesine rağmen ortaya çıkan bilgilere göre BMW i8 Roadster 2019, bu serinin son aracı olabilir.

BMW i8 Roadster muhteşem bir araç olsa da, BMW’nin asıl olayı olan güçlü ve konforlu araç skalasından çok spor araçlara giriyor. BMW’nin müşterileri genel olarak daha farklı tarzdan hoşlandığı için şirket hiçbir zaman i8’den istediği başarıyı yakalayamadı. Elbette i8 Roadster çok güçlü ve konforlu bir araç, ancak BMW müşterisi istediği tarza hitap etmiyor. Bu yüzden; BMW’nin bu senenin ardından aracın yeni modellerinden vazgeçmesi bekleniyor.